Grab điều chỉnh giá, phí sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác minh sơ bộ

Qua rà soát, Ủy ban cho biết chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt. Vì vậy, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận cũng như mức độ minh bạch thông tin đối với khách hàng và tài xế.

Trên cơ sở làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm điều chỉnh chính sách giá, phí và tăng tính minh bạch.

Đáng chú ý, từ ngày 10/11, Grab giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn; đồng thời giảm phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế từ mức tối đa 28,76% xuống tối đa 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, được kiểm soát không vượt quá 32%.

Sau điều chỉnh, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu dự kiến tăng lên 60,59% đối với GrabBike và 59,68% đối với GrabCar, so với mức thấp nhất trước đây là 52%.

Grab cũng sẽ bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35%. Theo rà soát của doanh nghiệp, nhóm chuyến xe này chiếm khoảng 0,13% tổng số chuyến từ năm 2024 đến nay. Việc bồi hoàn bắt đầu từ ngày 5/11, chủ yếu thực hiện tự động qua ví tài xế.

Bên cạnh đó, trong quý IV năm nay, Grab dự kiến chi khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng và hỗ trợ tài xế, cùng 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện. Doanh nghiệp cũng dành khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu hành khách. Tổng nguồn lực Grab dự kiến dành cho 5 nhóm giải pháp này khoảng 2.950 tỷ đồng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp; đồng thời xem xét các vấn đề liên quan đến chính sách giá, phí, khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.