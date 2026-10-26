GRECO 2026: Thành phố Hồ Chí Minh kết nối công nghệ với tăng trưởng xanh

Tối 26/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), với sự tham gia của gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: GRECO

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Trong 9 tháng của năm 2026, GRDP TP.HCM ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Thành phố thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 323,1% so với cùng kỳ, trong đó có sự quan tâm của các nhà đầu tư vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, Thành phố cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu quản trị bền vững (ESG) ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Vì vậy, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng xanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng lực quản trị.

“GRECO 2026 là hoạt động thiết thực cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Thành phố. Đây không chỉ là nơi trưng bày, mà còn đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế: vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng để kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho thành phố”, ông Nguyễn Lộc Hà nói.

Các tiết mục biểu diễn công nghệ khiến người dân quan tâm. Ảnh: GRECO

Nghi thức khai mạc không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4. Ảnh: GRECO

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, GRECO 2026 có diện tích khoảng 11.000m², quy mô gần 300 gian hàng, dự kiến thu hút 100.000 lượt khách. Triển lãm giới thiệu các giải pháp về AI, vi mạch bán dẫn, robot, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Sự kiện hướng đến kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, sản xuất bền vững, tiêu dùng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.