English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

GRECO 2026: Thành phố Hồ Chí Minh kết nối công nghệ với tăng trưởng xanh

Thứ Hai, 22:56, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là động lực mới để Thành phố cơ cấu lại nền kinh tế, hướng đến phát triển thông minh, bền vững và trung hòa carbon.

Tối 26/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), với sự tham gia của gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

greco 2026 thanh pho ho chi minh ket noi cong nghe voi tang truong xanh hinh anh 1
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: GRECO

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Trong 9 tháng của năm 2026, GRDP TP.HCM ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Thành phố thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 323,1% so với cùng kỳ, trong đó có sự quan tâm của các nhà đầu tư vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, Thành phố cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu quản trị bền vững (ESG) ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Vì vậy, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng xanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng lực quản trị.

“GRECO 2026 là hoạt động thiết thực cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Thành phố. Đây không chỉ là nơi trưng bày, mà còn đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế: vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng để kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho thành phố”, ông Nguyễn Lộc Hà nói. 

greco 2026 thanh pho ho chi minh ket noi cong nghe voi tang truong xanh hinh anh 2
Các tiết mục biểu diễn công nghệ khiến người dân quan tâm. Ảnh: GRECO

 

greco 2026 thanh pho ho chi minh ket noi cong nghe voi tang truong xanh hinh anh 3
Nghi thức khai mạc không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4. Ảnh: GRECO

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, GRECO 2026 có diện tích khoảng 11.000m², quy mô gần 300 gian hàng, dự kiến thu hút 100.000 lượt khách. Triển lãm giới thiệu các giải pháp về AI, vi mạch bán dẫn, robot, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Sự kiện hướng đến kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, sản xuất bền vững, tiêu dùng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp