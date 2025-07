Hà Nội chưa thu phí sử dụng đường bộ cao tốc

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hai tuyến cao tốc nằm trong diện quản lý trực tiếp của thành phố, gồm: Vành đai 3 trên cao (dài hơn 29 km) và Đại lộ Thăng Long (dài khoảng 28 km).

Trước câu hỏi của phóng viên về thời gian thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do thành phố quản lý, ông Đàm Văn Huân, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện thành phố Hà Nội đang xem xét kỹ lưỡng Dự thảo Nghị quyết phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý. Do vậy Dự thảo nghị quyết này chưa trình kỳ họp giữa năm diễn ra từ ngày 8-12/7 của HĐND thành phố.

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội

Về hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, để giải quyết vấn đề này phải bắt đầu từ nâng cao vận tải hành khách công cộng. Từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 07 năm 2019 về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải. Nghị quyết với định hướng nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân. Sau phiên chất vấn cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố tổng kết việc thực hiện các nghị quyết liên quan, trong đó có chỉ tiêu về vận tải hành khách công cộng và hạn chế phương tiện vào nội đô.

Ông Đàm Văn Huân cho biết: “Căn cứ vào sự cho phép trong Luật Thủ đô và hiện nay mới nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi sẽ tiến hành những nội dung liên quan đến điều chỉnh các nghị quyết này. Nghị quyết 07 hiện nay đã được thành phố quan tâm và có những chuẩn bị để điều chỉnh các nội dung trong đó có liên quan đến vấn đề vận tải hành khách công cộng, là tiền đề để hạn chế phương tiện vào trong nội đô. Chắc chắn trong các kỳ họp tiếp theo sẽ thông qua nghị quyết này”.