Hà Nội đảm bảo cung ứng hàng hoá ứng phó dịch, dân không cần tích trữ

Đêm qua 6/3, sau khi UBND TP. Hà Nội công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên, nhiều người dân Hà Nội đã vội vã tìm đến các tiệm tạp hoá, cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm dự trữ để chuẩn bị tinh thần chống dịch. Đến sáng nay 7/3, nhiều trung tâm thương mại và siêu thị tại Hà Nội đang trong tình trạng quá tải. Phần lớn các mặt hàng tươi như thịt lợn, đồ sống rau củ đã không còn. Hiện một số siêu thị đã phải hạn chế khách hàng mua lượng hàng hoá lớn.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, Hà Nội có phương án chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm 30-50% so với nhu cầu bình thường của người dân trong một tháng. Do vậy, người dân không nên lo lắng hay mua hàng tích trữ.

Người dân xếp hàng mua tích trữ lương thực, thực phẩm từ sáng sớm.

Cụ thể, lượng hàng hóa gồm gạo 46.485 tấn; thịt lợn gần 9.300 tấn; thịt trâu, bò 2.675 tấn; thịt gia cầm gần 3.100 tấn; trứng gia cầm 62 triệu quả; dầu ăn 3.070 nghìn lít; muối ăn, bột canh 356 tấn; rau củ 51.650 tấn; thủy hải sản (tươi, đông lạnh) trên 2.580 tấn; thực phẩm chế biến trên 2.580 tấn...

Theo đó, dự kiến, lượng hàng hóa để phục vụ cho khu vực bị cách ly, giả định cho khoảng 5.000 người trong thời gian 30 ngày với định mức mỗi người gồm gạo 18kg; thịt lợn 1,35kg; trứng gia cầm 15 quả; muối ăn, bột canh 0,15kg; thủy hải sản đông lạnh 1,56kg; thực phẩm chế biến 1,35kg...

Tổng lượng hàng cần thiết là: gạo 90 tấn; thịt lợn 6,75 tấn; trứng gia cầm 75 nghìn quả; muối ăn, bột canh 750kg; thủy hải sản đông lạnh 7,8 tấn; thực phẩm chế biến 6,75 tấn...

Nếu dịch xảy ra ở cấp độ 1 và 2, Sở sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện điều tiết, luân chuyển hàng hóa thường xuyên, kịp thời từ các kho hàng hoặc giữa các điểm bán hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại các điểm bán; đồng thời, báo cáo thường xuyên, đột xuất khi có hiện tượng lượng khách hàng tăng đột biến tập trung vào một số mặt hàng.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ giới thiệu, kết nối với các đơn vị cung ứng mặt hàng mà Hà Nội đang xảy ra biến động để cung ứng cho thị trường Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến…

Đối với dịch xảy ra ở cấp độ 3 và 4 (khi dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố với trên 20 trường hợp mắc), thông qua việc nắm bắt thông tin và báo cáo của các doanh nghiệp, xác định vị trí có hiện tượng thiếu hàng, khả năng cung ứng của các đơn vị, nhóm hàng có sức mua tăng cao; trường hợp nguồn cung các đơn vị đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, đề nghị các đơn vị không găm hàng, có phương án điều tiết, luân chuyển, kiểm soát lượng hàng hóa bán ra, đảm bảo mỗi người dân đều mua đủ tiêu dùng, không mua gom, tích trữ hàng hóa. Trường hợp tại một số điểm bán xảy ra hiện tượng thiếu hàng, xác định ngay địa điểm xảy thiếu hàng.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, những mặt hàng như giấy vệ sinh, mì ăn liền, nước tinh khiết... chỉ dùng cho những vùng gặp thiên tai, bị cắt điện nước, còn ở Hà Nội, các đơn vị đã có đầy đủ phuơng án cung cấp lương thực, thực phẩm thì người dân không cần thiết phải tích trữ những mặt hàng này.