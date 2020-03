Hà Nội: Ngân sách có thể thất thu 16.600 tỷ đồng vì Covid-19

Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong 2 tháng đầu năm có hơn 2.600 hộ kinh doanh giải thể, bỏ kinh doanh và 6.400 hộ kinh doanh nghỉ kinh doanh. Lượng doanh nghiệp giả thể, tạm nghỉ kinh doanh tăng từ 22% đến 37,8%.

Do tác động của Covid-19 và chính sách hạn chế đồ uống có cồn, Hà Nội có hơn 3.400 đơn vị, hộ kinh doanh giải thể, tạm nghỉ kinh kinh doanh.

Nhiều cửa hàng trên các phố lớn của Hà Nội đóng cửa.

Hà Nội hiện quản lý gần 184.400 hộ kinh doanh, trong tháng 1/2020, có hơn 13.800 hộ phát sinh hóa đơn, nhưng tháng 2/2020 chỉ còn gần 4.300 hộ phát sinh hóa đơn. Số hộ kinh doanh phát sinh hóa đơn suy giảm 68% so với tháng trước.

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng thực hiện đạt 49.984 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh là 27.812 tỷ đồng, đạt 18,9% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ các khoản thu về đất là 3.954 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước…

“2 tháng đầu năm, nguồn thu và công tác thu cơ bản theo dự toán, chủ yếu nhờ tình hình kinh tế cuối năm 2019 tăng trưởng khá”, đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết.

Cục Thuế Hà Nội ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I là 68.131 tỷ đồng, đạt 26,2% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước thực hiện 36.278 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Về tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục Thuế Hà Nội cho hay, đến hết tháng 2, đơn vị quản lý 169.401 người nộp thuế là doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế đang hoạt động. Do ảnh hưởng của thực hiện quy định hạn chế tác hại của đồ uống có cồn, cũng như dịch Covid-19, các DN bắt đầu gặp khó khăn.

Trên cơ sở thống kê các DN, tổ chức kinh tế lớn đã thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tháng 1 (hạn nộp tờ khai ngày 20/2/2020), tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ giảm 6% so với cùng kỳ, số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp giảm 10,5%.

4 kịch bản giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2020

Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2020 tương ứng với từng thời điểm hết dịch bệnh.

Cụ thể, nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý I dự kiến giảm số thu nội địa ước tính khoảng 4.200-5.400 tỷ đồng. Nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý II, dự kiến số thu nội địa giảm khoảng 6.600-9.400 tỷ đồng.

Nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý III, dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 10.800 -12.700 tỷ đồng. Trường hợp xấu là nếu dịch kéo dài sang quý IV/2020, dự kiến giảm thu khoảng 15.000 -16.600 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, tính cả tác động số thu ngân sách từ quy định hạn chế đồ uống có cồn khi tham gia giao thông, mức thu giảm khoảng 2.080 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2020 có thể bị suy giảm từ 6.280 đến hơn 18.680 tỷ đồng (theo kịch bản từ 1 đến 4).

Cục Thuế Hà Nội cho biết, để khắc phục những tác động bất lợi của dịch Covid-19 đối với thu ngân sách Nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất, triển khai thí điểm việc mở rộng và tổ chức hình thức thu điện tử, không dùng tiền mặt đối với các khoản thu từ các cá nhân.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các chi cục thuế cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh an tâm kinh doanh.

Đồng thời cần đánh giá, phân loại đúng thực trạng, đúng tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn, từ đó báo cáo UBND quận, huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc để chia sẻ và có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề vượt quá thẩm quyền, các chi cục thuế báo cáo ngay để cục thuế có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng chủ trương và mục tiêu đã đề ra.

Cục Thuế Hà Nội cũng quán triệt các phòng, các chi cục thuế và toàn thể cán bộ công chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác./.