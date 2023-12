Hà Nội phát hiện kho hàng không rõ nguồn gốc số lượng rất lớn tại quận Hà Đông

Phát hiện, bắt giữ 2 xe ôtô tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ở An Giang

VOV.VN - Chiều 25/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên và Đội quản lý thị trường số 1 phát hiện, tạm giữ 2 xe ôtô tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.