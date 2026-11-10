Hà Nội quyết xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ, khơi thông nguồn lực đất đai

Với 157 dự án còn phải giải quyết, Thành phố đang chuyển mạnh từ rà soát, xác định phương án sang hành động cụ thể, nhằm khắc phục tình trạng lãng phí đất đai, khơi thông nguồn lực đầu tư và tạo động lực tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

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157 dự án chậm triển khai đã có phương án xử lý

Sau nhiều năm tồn tại, tình trạng các dự án chậm triển khai đang trở thành một trong những vấn đề cần được Hà Nội tập trung giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai. Không chỉ làm chậm quá trình đưa đất vào khai thác, những dự án kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Tại phiên họp UBND thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 11/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện; đồng thời kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã đạt những kết quả tích cực. Trong tổng số 300 dự án chậm triển khai thuộc diện rà soát, Thành phố đã xử lý dứt điểm 143 dự án, tương đương gần 48%. Đối với 157 dự án còn lại, các cơ quan chức năng đã xác định phương án xử lý cụ thể.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến bước đầu trong việc giải quyết các dự án tồn đọng. Tuy nhiên, số lượng dự án chưa được xử lý dứt điểm vẫn chiếm hơn một nửa tổng số dự án thuộc diện rà soát, đặt ra yêu cầu phải tăng tốc trong thời gian tới.

Đáng chú ý, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội đã tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa trở lại thực hiện.

Tuy nhiên, khi phương án xử lý đã được xác định, yêu cầu đặt ra là phải chuyển thành kết quả cụ thể, không để tình trạng chậm trễ tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với những chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Đây là chỉ đạo thể hiện rõ quan điểm của Hà Nội trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ: tháo gỡ để tiếp tục triển khai đối với những dự án còn khả năng thực hiện, nhưng không kéo dài đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Kiên quyết thu hồi, đưa đất đai trở lại phục vụ phát triển

Một nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, tập trung thực hiện là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện, kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Thành phố Hà Nội đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ, từng bước đưa trở lại thực hiện. Tuy nhiên, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thông điệp này cho thấy mục tiêu của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc xử lý những dự án vi phạm tiến độ, mà còn hướng đến việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai đã được phân bổ.

Đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển đô thị. Khi một dự án được giao đất nhưng không triển khai trong thời gian dài, nguồn lực này không được đưa vào khai thác theo mục tiêu ban đầu. Trong khi đó, nhu cầu về quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng, các công trình công cộng, nhà ở và những dự án đầu tư mới ngày càng lớn.

Vì vậy, việc xử lý dứt điểm những dự án chậm triển khai có ý nghĩa không chỉ đối với công tác quản lý đất đai mà còn góp phần tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố có thể thấy hai yêu cầu cần được thực hiện đồng thời. Một mặt, các cơ quan chức năng phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để những dự án có khả năng tiếp tục thực hiện sớm được triển khai. Mặt khác, đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng chủ đầu tư không thực hiện, cần kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Việc phân loại và xác định phương án xử lý đối với từng dự án là bước đi cần thiết, bởi nguyên nhân chậm tiến độ không phải lúc nào cũng giống nhau. Có những dự án gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng hoặc các điều kiện triển khai; song cũng có những dự án không được chủ đầu tư thực hiện theo yêu cầu.

Điều quan trọng là phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết, tránh tình trạng các dự án tiếp tục kéo dài mà không có kết quả xử lý cuối cùng.

Đối với 157 dự án còn lại, việc đã xác định phương án xử lý mới là cơ sở ban đầu. Hiệu quả thực chất phải được thể hiện ở số dự án được tháo gỡ để tiếp tục triển khai, số dự án bị xử lý theo quy định và khả năng đưa nguồn lực đất đai trở lại phục vụ phát triển.

Đây cũng là thước đo quan trọng đối với hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết những tồn tại kéo dài.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 11/2026.

Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng

Quyết tâm xử lý các dự án chậm tiến độ của Hà Nội được đặt trong bối cảnh Thành phố đang tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Trong 10 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục duy trì những kết quả tích cực. Đầu tư công và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng trực tiếp.

Đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch Thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả giải ngân, một vấn đề được lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm là hiệu quả thực tế của nguồn vốn đầu tư.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thành phố, trong tổng số hơn 125.000 tỷ đồng đã giải ngân, khoảng 40% là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và tạo ra khối lượng thi công thực tế.

Đối với những dự án đang triển khai, nhất là các dự án đã cơ bản có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm, các địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Yêu cầu này có điểm tương đồng với việc xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai: nguồn lực đã được phân bổ phải sớm chuyển hóa thành sản phẩm, công trình và giá trị phát triển thực tế.

Trong tháng 11, Thành phố tập trung rà soát các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các dự án thoát nước, xử lý môi trường và nhà ở xã hội. Đồng thời, xác định những gói thầu có khả năng tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công và nghiệm thu khối lượng trước ngày 31/12. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy hoạt động xây dựng, đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.

Áp lực tăng trưởng đối với Hà Nội trong những tháng cuối năm là rất lớn. Theo tính toán của Sở Tài chính, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% cả năm, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III.

Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng chưa thực sự đồng đều, việc tháo gỡ những dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa nguồn lực đầu tư vào nền kinh tế càng trở nên cấp thiết.

Không để quyết tâm chỉ dừng ở chỉ đạo

Việc Hà Nội xác định tháng 11/2026 là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án chậm triển khai thuộc diện phải giải quyết trong đợt này cho thấy yêu cầu cấp bách trong tổ chức thực hiện.

Sau quá trình rà soát, lập danh mục và xây dựng phương án, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đưa những phương án đó thành kết quả cụ thể. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu xử lý.

Với những dự án có thể tiếp tục thực hiện, việc tháo gỡ khó khăn cần gắn với tiến độ triển khai cụ thể. Với những dự án đã hết thời hạn nhưng không thực hiện, các cơ quan chức năng phải hoàn thiện thủ tục để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả xử lý cũng cần được đánh giá trên cơ sở hiệu quả thực chất, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng dự án được rà soát hoặc hồ sơ được giải quyết.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10.

Đối với việc xử lý các dự án chậm tiến độ, yêu cầu đó càng có ý nghĩa khi Thành phố đã xác định rõ danh mục, phương án và thời hạn giải quyết.

Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm khắc phục tình trạng lãng phí đất đai mà còn là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Từ quyết tâm của lãnh đạo Thành phố đến kết quả thực tế, vấn đề đặt ra là phải biến những khu đất chậm được khai thác thành nguồn lực phục vụ phát triển, đồng thời không để những tồn tại kéo dài tiếp tục cản trở quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội.