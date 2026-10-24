Hà Nội xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực chất lượng cao từ châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn đã tiến hành chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư toàn diện với các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp quốc tế.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ tiến trình phát triển bền vững của Thủ đô.

Tại buổi làm việc với Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 Capital B.V., Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh định hướng ưu tiên thu hút các dự án FDI công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, trung tâm dữ liệu và phát triển xanh. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả nguồn lực và có khả năng đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô. Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng quy hoạch và quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn H&M, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Phản hồi đề xuất của H&M về việc phát triển mạng lưới bán lẻ và xây dựng cửa hàng trọng điểm (Flagship Store) tại khu vực trung tâm thành phố, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội luôn hoan nghênh và khuyến khích các thương hiệu quốc tế uy tín định vị và mở rộng sự hiện diện tại Thủ đô.

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định Hà Nội xác định mạng lưới đường sắt đô thị (Metro) là xương sống trong quy hoạch giao thông dài hạn, đồng thời mở rộng cơ hội cho các đối tác Đức có thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm vận hành tham gia sâu vào các dự án của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, lấy đường sắt đô thị làm xương sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội, định hướng tầm nhìn dài hạn. Thành phố đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ số, bảo đảm tính kết nối tuần hoàn và hiệu quả vận hành toàn mạng lưới, đồng thời mở rộng cửa cho các đối tác quốc tế có năng lực tham gia sâu vào quy trình khảo sát và phát triển hạ tầng.

Ghi nhận các đề xuất hợp tác thiết thực từ phía Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành chuyên môn tiếp tục bám sát, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy hoạch phát triển giao thông của thành phố.

Trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), lãnh đạo thành phố đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, đồng thời hoan nghênh sáng kiến xây dựng mô hình “Ngôi nhà Đức” tại Hà Nội, giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trọng tâm.

Đại diện các hiệp hội bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và sự phát triển năng động của Hà Nội; đồng thời bày tỏ nguyện vọng thắt chặt kết nối, cập nhật định hướng quy hoạch và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

Hoan nghênh các sáng kiến đề xuất, đặc biệt là phương án nghiên cứu xây dựng mô hình “Ngôi nhà Đức” tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất chủ trương tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao thương chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp Đức và châu Âu. Đồng chí giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy và hiện thực hóa các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Chính quyền thành phố Hà Nội khẳng định cam kết đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và kỳ vọng các thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được hiện thực hóa, tạo xung lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.