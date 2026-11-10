Hạ tầng liên vùng: Phá điểm nghẽn, mở không gian tăng trưởng theo Nghị quyết số 27

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Sau nhiều năm tập trung đầu tư, diện mạo kết cấu hạ tầng của Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Hàng loạt tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, tuyến giao thông đô thị và các trung tâm logistics đã và đang được đầu tư, đưa vào khai thác. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ một nền kinh tế thống nhất thay vì từng địa phương riêng lẻ, khoảng trống lớn nhất vẫn nằm ở khả năng kết nối.

Nghị quyết số 27-NQ/TW đã chỉ rõ: quy hoạch còn chồng lấn, thiếu đồng bộ và thiếu liên kết; kết cấu hạ tầng vẫn là một điểm nghẽn; các hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành còn phát triển chậm; liên kết vùng chưa thực sự hiệu quả. Đồng thời đặt ra yêu cầu về yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối giữa các ngành, các vùng, giữa địa phương với những trung tâm kinh tế lớn; tăng cường liên thông giữa giao thông với năng lượng, logistics và đô thị.

Logistics được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng.

Đây là vấn đề đáng chú ý. Bởi điểm nghẽn hiện nay không đơn thuần là Việt Nam thiếu đường, thiếu cầu hay thiếu cảng, mà ở nhiều nơi, các cấu phần hạ tầng chưa hình thành được một hệ thống hoàn chỉnh.

Một tuyến cao tốc có thể được hoàn thành nhưng nếu chưa kết nối hiệu quả với khu công nghiệp, cảng biển hoặc trung tâm logistics, hiệu quả đầu tư sẽ bị hạn chế. Một cảng nước sâu có công suất lớn nhưng thiếu đường sắt hoặc mạng lưới vận tải thủy, đường bộ kết nối phù hợp thì chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất tới cảng vẫn cao.

Logistics – phép thử đối với chất lượng liên kết vùng

Nếu giao thông là những “mạch máu” nuôi sống các tế bào, thì logistics chính là hệ tuần hoàn của nền kinh tế. Chi phí logistics của Việt Nam hiện được ước tính ở khoảng 16,8%-17% GDP, cao hơn đáng kể mức bình quân toàn cầu được dẫn tại các hội nghị này.

Tiến sĩ Bùi Bá Nghiêm, chuyên gia cao cấp Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhận định, một điểm nghẽn xuyên suốt hiện nay là khả năng kết nối và tổ chức khai thác. Một số trung tâm logistics chưa kết nối hiệu quả với khu công nghiệp hoặc nguồn hàng; hàng hóa từ nơi sản xuất ra cảng biển vẫn chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ.

Ông Nghiêm nhấn mạnh, thực tế vẫn có những trung tâm logistics không kết nối được với các cụm, khu công nghiệp hay nguồn hàng. Hàng hóa từ nơi sản xuất ra cảng biển vẫn phải đi bằng đường bộ là chủ yếu, tạo sức ép lên giao thông và làm phát sinh nhiều chi phí. Bên cạnh đó, việc đầu tư còn mang tính phân tán, chưa gắn với nhu cầu phát triển của toàn vùng, mạng lưới giao thông, kho bãi và các trung tâm logistics đã được đầu tư, nhưng điểm nghẽn xuyên suốt vẫn nằm ở khả năng kết nối và tổ chức khai thác. Nhiều trung tâm logistics chưa kết nối hiệu quả với khu công nghiệp và nguồn hàng; hàng hóa từ khu vực sản xuất ra cảng biển vẫn phụ thuộc lớn vào vận tải đường bộ.

TS. Bùi Bá Nghiêm, Chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tiến sĩ Trần Du Lịch nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần chuyển từ tư duy xây dựng từng công trình giao thông riêng rẽ sang xây dựng một hệ thống logistics liên vùng, trong đó đường thủy phải trở thành một trong những trục quan trọng đối với Đồng bằng sông Cửu Long.

Như vậy, bài toán không còn là xây thêm bao nhiêu km đường, mà phải trả lời được câu hỏi quan trọng hơn: Hàng hóa có thể đi từ nhà máy, vùng nguyên liệu đến cảng biển, cửa khẩu và thị trường tiêu thụ bằng phương thức nào nhanh nhất, chi phí thấp nhất và ít điểm trung chuyển nhất?

Nghị quyết 27 yêu cầu xây dựng các hành lang kinh tế kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị và cảng biển; ưu tiên trục xương sống Bắc - Nam và các hành lang Đông - Tây thế hệ mới. Trục Bắc - Nam không chỉ có đường bộ mà được định hướng tích hợp đường sắt, năng lượng, cáp quang và logistics. Chính vì vậy, hạ tầng liên vùng không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng dự án hay tổng vốn đầu tư, mà phải được đo bằng khả năng giảm chi phí, mở rộng thị trường và hình thành các chuỗi giá trị mới.

Nghị quyết số 27 đã trực tiếp chạm vào điểm yếu này khi xác định xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng.

GS.TS Lê Quốc Hội, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân, phân tích: “Hệ thống kết cấu hạ tầng tuy phát triển nhưng chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Quá trình phát triển các vùng động lực vẫn còn nhiều bất cập, cần khắc phục, nhất là để các vùng phát huy đúng vai trò là “động lực” trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Bênh cạnh đó, mạng lưới kết cấu hạ tầng cấp vùng, liên vùng còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ, kìm hãm sự phát triển và sức lan tỏa của vùng, nổi bật là hạ tầng giao thông, tắc nghẽn tại các đô thị lớn".

GS.TS Lê Quốc Hội nhận định, hạ tầng giao thông liên vùng là “xương sống” của phát triển kinh tế vùng. Do vậy nguồn lực đầu tư công cần ưu tiên hơn cho các dự án liên tỉnh, liên vùng có tính đột phá và khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần OCL Logistics cũng chỉ ra rằng, vận tải hàng hóa hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào đường bộ, trong khi đường sắt và vận tải biển nội địa chưa được tổ chức đồng bộ. Một trong những điểm yếu đáng chú ý là kết nối “chặng cuối” từ nhà máy, khu công nghiệp tới trung tâm logistics, cảng biển và cửa khẩu.

Một vấn đề cần nhìn thẳng trực diện đó là nhiều điểm nghẽn hạ tầng không hẳn bắt nguồn từ việc thiếu vốn. Trong một dự án liên vùng, mỗi địa phương thường chịu trách nhiệm một phần ngân sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thứ tự ưu tiên cũng được quyết định theo từng địa bàn.

Nghị quyết số 27 đã trực tiếp chạm vào điểm yếu này khi xác định xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng mạnh, thực chất và hiệu quả là một khâu đột phá, bảo đảm thống nhất trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực.

Tiến sĩ Đỗ Nguyên Hưng, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam nhận định, điều quan trọng sau mỗi dự án lớn là doanh nghiệp và kỹ sư trong nước có thể làm chủ thêm được bao nhiêu công nghệ và công đoạn có giá trị gia tăng cao.

“Nếu chúng ta đầu tư rất lớn nhưng công đoạn thiết kế, điều khiển, tích hợp hệ thống, phần mềm, dữ liệu và bảo trì vẫn phụ thuộc bên ngoài thì quy mô nền kinh tế có thể tăng nhưng năng lực công nghệ nội sinh chưa chắc đã tăng tương ứng. Vì vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 27 khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển quan trọng hàng đầu và doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm", ông Hưng chia sẻ.

Mục tiêu cuối cùng đặt ra là hình thành một không gian kinh tế quốc gia thống nhất, trong đó giao thông, logistics, đô thị, công nghiệp, năng lượng và hạ tầng số hỗ trợ lẫn nhau; các địa phương không cạnh tranh bằng cách cùng đầu tư những cấu phần giống nhau mà phát triển theo lợi thế và vị trí của mình trong chuỗi giá trị.