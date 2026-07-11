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Hai hiệp định đầu tư giữa Nhật Bản với nước ngoài có hiệu lực từ 30/7

Thứ Bảy, 06:35, 11/07/2026
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VOV.VN - Bắt đầu ngày 30/7, hai Hiệp định đầu tư giữa Nhật Bản với Serbia và Zambia chính thức có hiệu lực, góp phần tăng cường hiệu quả cho các hoạt động kinh tế đối ngoại của Tokyo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này đã thông báo hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Nhật Bản và Cộng hòa Zambia, được ký ngày 6/2/2025, có hiệu lực. Theo đó, Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/7/2026.

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Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông báo với Chính phủ Serbia về việc Tokyo đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định song phương về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư, được ký ngày 24/12/2025, có hiệu lực và Hiệp định cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/7 tới.  

Các văn bản nêu trên quy định các điều khoản toàn diện, chi tiết về việc thúc đẩy và bảo vệ đầu tư giữa Nhật Bản với Zambia và Serbia. Việc các Hiệp định này có hiệu lực sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư song phương cũng như phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và hai nước, đồng thời được coi là bước tiến mới, góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại và bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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