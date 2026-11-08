Hải Phòng mở rộng thị trường xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Từ khai thác hiệu quả kênh xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực kinh doanh và tìm hướng xây dựng thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Những hạn chế cần được tiếp tục khắc phục

Công ty TNHH Thương mại Sao Mai có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm đồng phục doanh nghiệp và may mặc gia đình. Từ năm 2023, doanh nghiệp chính thức đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử quốc tế Alibaba.

Đến nay, doanh thu từ các kênh thương mại điện tử chiếm khoảng 30% tổng doanh thu bán hàng của công ty; riêng Alibaba đóng góp khoảng một nửa doanh thu từ các kênh trực tuyến. Doanh nghiệp đang tiếp tục tìm hiểu, mở rộng hoạt động sang nền tảng thương mại điện tử Amazon nhằm tiếp cận thêm các thị trường quốc tế.

Sở Công thương Hải Phòng tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử, bứt phá doanh số

Chị Lâm Thị Lý, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Sao Mai cho biết, thương mại điện tử xuyên biên giới giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị trung gian. Tuy nhiên, quá trình chuyển từ bán hàng truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số cũng đòi hỏi nhiều thay đổi.

“Thương mại điện tử khá là mới đối với các công ty sản xuất. Vì vậy, thời gian đầu, công ty cũng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề vận hành, mở gian hàng, phục vụ các thuật toán của gian hàng. Công ty phải mất một thời gian khá dài để thích ứng, cũng như tiếp cận và thay đổi cách sale, cách chăm sóc khách hàng và cách tiếp cận đến những cái tệp khách hàng mới”, chị Lý chia sẻ.

Thực tế tại Hải Phòng, thương mại điện tử đang có bước phát triển khá nhanh. Theo Sở Công Thương thành phố, chỉ số thương mại điện tử năm 2025 của Hải Phòng đạt 17,9 điểm, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Doanh thu thương mại điện tử ước chiếm khoảng 16% - 18% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23% - 25% mỗi năm. Khoảng 50% - 60% doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia các nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Doãn Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, hoạt động thương mại điện tử của thành phố vẫn còn những hạn chế. Mặc dù thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước nhưng chỉ số hạ tầng số của Hải Phòng mới xếp thứ 9.

Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu vào thị trường châu Á, trong khi các thị trường tiềm năng khác chưa được khai thác tương xứng. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực kinh doanh trên các nền tảng quốc tế, hoàn thiện cơ chế kho bãi, thông quan hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới cũng là những vấn đề cần được tiếp tục tháo gỡ.

Ông Vũ Doãn Phương cho biết, để thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, Hải Phòng đã xây dựng chương trình Go Global giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

“Hải Phòng phấn đấu có 200 - 300 doanh nghiệp tham gia đào tạo, tư vấn kết nối và hoạt động trên sàn xuyên biên giới; 300 - 500 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại quốc tế. Hàng năm, Hải Phòng tổ chức tối thiểu 2 hoạt động xúc tiến thương mại ngoại thương; tiếp tục duy trì xuất khẩu trên 142 thị trường, hướng tới khoảng 150 thị trường vào năm 2030 và phấn đấu đến năm 2030 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 75 tỷ USD”, ông Phương thông tin.

Nhiều cơ hội để phát triển xuất khẩu qua kênh số

Bên cạnh sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới để tận dụng cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo ông Chu Minh Cương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, dù có lợi thế về sản xuất, cảng biển và logistics, số lượng thương hiệu của doanh nghiệp Hải Phòng trực tiếp hiện diện trên thị trường quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy sản xuất, gia công sang chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường và xây dựng thương hiệu.

“Doanh nghiệp Hải Phòng cần thay từ tư duy sản xuất sang tư duy thị trường. Đã đến lúc các doanh nghiệp không còn đặt câu hỏi mình có gì để bán, câu hỏi đặt ra là thị trường đang cần gì và khách hàng nào, tiêu chuẩn nào, mức giá nào, đối thủ là ai và vì sao khách hàng quốc tế phải lựa chọn sản phẩm của chúng ta. Bên canh đó, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng dữ liệu, công nghệ thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo để hiểu khách hàng và ra quyết định nhanh hơn”, ông Cương nêu định hướng.

Theo các cơ quan chức năng, Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng còn rất nhiều dư địa để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới

Từ thực tế của các doanh nghiệp và địa phương, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ đang đặt ra yêu cầu về những giải pháp mang tính tổng thể. Bà Trần Thủy Tiên, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những định hướng được chú trọng, nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng Việt và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Bộ Công Thương định hướng thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, qua kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Bộ Công Thương đã xin ý kiến dự thảo các đơn vị, cũng như có mục tiêu về quy mô xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 5,5 tỷ USD. Luật thương mại điện tử đã ra đời, trong đó có những chương về thương mại điện tử xuyên biên giới. Bộ Công Thương cũng hài hòa quy chuẩn chứng nhận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tận dụng những hiệp định thương mại tự do (FTA) để thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới”, bà Thủy tiên đề cập.

Với lợi thế về sản xuất, cảng biển và logistics cùng sự hỗ trợ từ các chính sách và nền tảng thương mại điện tử quốc tế, Hải Phòng có nhiều cơ hội để phát triển xuất khẩu qua kênh số. Điều quan trọng là doanh nghiệp chủ động nắm bắt xu hướng, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, để thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, còn góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Hải Phòng trên thị trường quốc tế.