Hải Phòng quyết tâm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trở lên

Kinh tế Hải Phòng 10 tháng năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo tại phiên họp, kinh tế - xã hội Hải Phòng 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến đạt, vượt kế hoạch hoặc có kết quả khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,12% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 180.300 tỷ đồng, bằng 92,6% dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng trong 10 tháng qua đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn. Đến ngày 22/10, Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 87,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ tiết kiệm chi 5%.

UBND thành phố Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng và bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hải Phòng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, nhất là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 và số doanh nghiệp thành lập mới. Việc thu ngân sách từ đất, thu hút đầu tư trong nước và triển khai một số dự án còn gặp khó khăn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên, tăng trưởng GRDP quý IV của Hải Phòng phải đạt 15,39%. Ông Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành rà soát, đánh giá đầy đủ các chỉ số sản xuất công nghiệp, bảo đảm tính đúng, tính đủ, phản ánh sát tình hình thực tế; đồng thời, tập trung đôn đốc các khoản thu ngân sách, nhất là thu từ đất; kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên, tăng trưởng GRDP quý IV của Hải Phòng phải đạt 15,39%.

Ông Đỗ Thành Trung nói: “Đối với Ban quản lý Khu kinh tế, tôi đề nghị có một loạt các khu công nghiệp, các dự án lớn trọng tâm, trọng điểm, các đồng chí tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để khởi công từ nay đến cuối năm. Trong đấy, có vấn đề về vật liệu san lấp, tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu san lấp. Các địa phương phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, để làm sao đạt kết quả, tiến độ theo kế hoạch đã xác định ở trong Nghị quyết 11 Thành ủy”.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do Hải Phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống điều hành thông minh và ứng dụng Smart Hải Phòng. Đồng thời, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường những tháng cuối năm; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2027 sát thực tế, bảo đảm tính khách quan.