Hải Phòng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm



Trong 10 tháng năm 2026, thành phố Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều, một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc. Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong tháng 11.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, đến hết tháng 10/2026, toàn thành phố giải ngân được 33.877 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi trừ phần tiết kiệm chi, đứng thứ 3 cả nước.

Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, thành phố Hải Phòng đã xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, từng quý; thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện từng dự án. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nhân lực thi công và các thủ tục đầu tư; đồng thời rà soát, điều chỉnh vốn từ những dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Bên cạnh đó, các địa phương, chủ đầu tư được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các địa phương tại Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 11 và đạt khoảng 120% khi kết thúc năm ngân sách, vào cuối tháng 1/2027.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn thành giải ngân nguồn vốn được thành phố phân bổ từ đầu năm.

"Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 45 tỷ thành phố phân bổ từ đầu năm thì phường chúng tôi đã cơ bản giải ngân xong. Còn đối với phần vốn bổ sung mục tiêu 22 tỷ thì hết tháng 10 đã giải ngân được 11 tỷ, đạt 50%. Về giải ngân vốn đầu tư công thì phường cam kết với thành phố là sẽ hoàn thành trong hết tháng 12/2026" - ông Hà chia sẻ.

Cùng với phường Trần Hưng Đạo, nhiều phường, xã tại Hải Phòng đạt kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công, như: xã Hà Tây, An Quang, Khúc Thừa Dụ, Trần Phú... Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Đến hết tháng 10, toàn thành phố còn 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 75%. Một số dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao.

Tại phường Thạch Khôi, chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Ông Tăng Văn Quản, Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi cho biết: "Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 10/2026, chúng tôi đạt được khoảng độ 74,4% và trong đó trong tháng 10 đã giải ngân thêm được 12,7 tỷ đồng. Hiện nay, phường đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng; trong đó có đường Vành đai 1, chúng tôi đang cố gắng phấn đấu hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch mà thành phố đã cho phép gia hạn đến 31/12".

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, thành phố Hải Phòng đang tập trung rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành. UBND thành phố yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư chủ động giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền, không để nguồn vốn bị dồn vào cuối năm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra thực tế, đông viên các chủ đầu tư và đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố từ nay đến cuối năm.

Theo ông Kiên: "Công tác giải phóng mặt bằng thì đến nay Hải Phòng mới đạt 76% toàn bộ thành phố; riêng phần giải phóng mặt bằng của đầu tư công mới đạt 74%. Như vậy tỷ lệ giải phóng mặt bằng những dự án đầu tư công là rất thấp. Đến tháng 11 chúng ta phải giải phóng mặt bằng khoảng 85-90% thì mới đảm bảo cho công tác giải ngân đầu tư công; đề nghị các địa phương tập trung".

Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 11 và phấn đấu đạt khoảng 120% khi kết thúc năm ngân sách, vào cuối tháng 1/2027. Việc hoàn thành kế hoạch giải ngân không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách mà còn tạo thêm nguồn lực phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế thành phố.