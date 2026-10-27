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Hải Phòng thu hồi nhà đất công gắn với chỉnh trang đô thị

Thứ Ba, 16:34, 27/10/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức đối thoại với một số doanh nghiệp cổ phần hóa đang thuê nhà, đất và khẳng định tiếp tục thực hiện chủ trương thu hồi nhà đất công góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị.


Ngày 12/1/2026, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về việc tổng thể xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Đến nay, hầu hết các địa điểm đã được thu hồi theo đúng quy định; tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị thành phố xem xét quyền lợi và các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi nhà, đất.

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UBND thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại với một số doanh nghiệp cổ phần hóa đang thuê nhà đất công do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý

Tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với các doanh nghiệp, Công ty CP Phát hành sách Hải Phòng đề nghị thành phố xem xét hồ sơ pháp lý, làm rõ quyền sử dụng đất tại các địa điểm kinh doanh được bàn giao khi cổ phần hoá. Doanh nghiệp kiến nghị thành phố lập đoàn thanh tra quy trình cưỡng chế tại số 106 Lê Lợi, đồng thời có phương án sắp xếp địa điểm kinh doanh mới thỏa đáng nếu thực hiện thu hồi phục vụ mục đích công cộng.

"Khi cổ phần hóa năm 2005, trong quyết định cổ phần hóa và biên bản bàn giao thì phần đất ở dưới các nhà xây dựng mà Công ty Kinh doanh Nhà đang quản lý đã giao cho công ty Phát hành sách từng điểm một, số mét rất rõ ràng. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố không áp dụng bất kỳ điều khoản và điều kiện nào thuộc Nghị định 108/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công đối với điểm nhà đất là điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần phát hành sách Hải Phòng", bà Lê Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty CP Phát hành sách Hải Phòng nêu ý kiến. 

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng đề nghị thành phố xem xét lại việc thu hồi địa điểm kinh doanh tại số 3 Lý Thường Kiệt. Doanh nghiệp cho rằng cần tính đến quyền thuê nhà được kế thừa khi chuyển đổi doanh nghiệp và kinh phí đã đầu tư sửa chữa cơ sở này. 

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Đại diện Công ty CP Phát hành sách Hải Phòng kiến nghị tại hội nghị

Kết luận cuộc đối thoại, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, trả lời đầy đủ kiến nghị của từng doanh nghiệp. 

Đối với Công ty CP Phát hành sách Hải Phòng, ông Lê Trung Kiên yêu cầu kiểm tra toàn diện hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nhà, đất và quá trình cổ phần hóa; giao Thanh tra thành phố khẩn trương rà soát, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan; nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các ngành rà soát lần cuối, có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Ông Lê Trung Kiên khẳng định, việc thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà đất nhằm phục vụ lợi ích chung, tạo động lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, xây dựng không gian sống đồng bộ, tránh tình trạng để công trình cũ kỹ, xuống cấp kéo dài mà không có nguồn lực cải tạo.

"Nhiệm vụ của thành phố là phải chỉnh trang, phát triển, quy hoạch và khai thác hiệu quả các tài sản. Đề nghị Trung tâm quỹ đất công khai các phương án sử dụng đất, để sau khi thành phố thu hồi thì các doanh nghiệp có thể tham gia với thành phố trong quá trình quy hoạch, triển khai các khu đất. Rất mong doanh nghiệp đồng thuận; chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu các đề xuất kiến nghị. Một trong những kiến nghị là doanh nghiệp mong muốn sắp xếp cho doanh nghiệp một chỗ kinh doanh, tôi nghĩ cũng rất phù hợp", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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