English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Chủ Nhật, 10:07, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 18623, hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất. 

Đáng chú ý, không phải mọi trường hợp nhập khẩu hóa chất có điều kiện đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

hai quan huong dan dieu kien nhap khau hoa chat lam nguyen lieu san xuat hinh anh 1
Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Theo quy định mới, việc cấp Giấy chứng nhận chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất nhằm mục đích sinh lời. Riêng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất có điều kiện chỉ để phục vụ nhu cầu sản xuất của chính mình, Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện theo cơ chế công bố mục đích sử dụng hóa chất. Sự phân định rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh thương mại và sử dụng nội bộ được đánh giá sẽ giúp thống nhất cách thực hiện tại các chi cục hải quan. Từ đó, tạo thuận lợi tối đa, rút ngắn thời gian thông quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.

Phạm Hạnh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy lớn tại công ty hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét
Cháy lớn tại công ty hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét

VOV.VN - Tối 6/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại công ty hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á), thuộc xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy tạo cột lửa và khói bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ, khiến một góc khu vực rực sáng.

Cháy lớn tại công ty hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn tại công ty hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét

VOV.VN - Tối 6/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại công ty hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á), thuộc xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy tạo cột lửa và khói bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ, khiến một góc khu vực rực sáng.

Triệt phá đường dây "phù phép" hóa chất thành sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu lớn
Triệt phá đường dây "phù phép" hóa chất thành sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu lớn

VOV.VN - Từ các loại hóa chất, một đường dây liên tỉnh đã "phù phép" thành gần 30.000 chai sữa tắm, dầu gội giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Triệt phá đường dây "phù phép" hóa chất thành sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu lớn

Triệt phá đường dây "phù phép" hóa chất thành sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu lớn

VOV.VN - Từ các loại hóa chất, một đường dây liên tỉnh đã "phù phép" thành gần 30.000 chai sữa tắm, dầu gội giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi
Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

VOV.VN - Tại Nghị định số 211/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi với mức phạt lên tới 80 triệu đồng.

Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

VOV.VN - Tại Nghị định số 211/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi với mức phạt lên tới 80 triệu đồng.

Khởi tố 4 bị can sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất
Khởi tố 4 bị can sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

VOV.VN - Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ), ngâm ủ hoá chất cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Khởi tố 4 bị can sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

Khởi tố 4 bị can sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

VOV.VN - Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ), ngâm ủ hoá chất cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy
Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 4 cơ quan chức năng vừa ban hành thông báo điều chỉnh “Danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia, khu vực cụ thể”, nhằm siết chặt hơn công tác quản lý xuất khẩu các hóa chất có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy.

Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy

Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 4 cơ quan chức năng vừa ban hành thông báo điều chỉnh “Danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia, khu vực cụ thể”, nhằm siết chặt hơn công tác quản lý xuất khẩu các hóa chất có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp