Đáng chú ý, không phải mọi trường hợp nhập khẩu hóa chất có điều kiện đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Theo quy định mới, việc cấp Giấy chứng nhận chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất nhằm mục đích sinh lời. Riêng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất có điều kiện chỉ để phục vụ nhu cầu sản xuất của chính mình, Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện theo cơ chế công bố mục đích sử dụng hóa chất. Sự phân định rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh thương mại và sử dụng nội bộ được đánh giá sẽ giúp thống nhất cách thực hiện tại các chi cục hải quan. Từ đó, tạo thuận lợi tối đa, rút ngắn thời gian thông quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.