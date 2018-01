Hạn chế mua ô tô công và miễn giảm thuế năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính – NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2018”, sáng 8/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thu, hạn chế tối đa các chính sách miễn giảm, giãn thuế trong chính sách về kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh. Tăng cường quản lý chống thất thu NSNN.

Năm 2018, Bộ Tài chính cũng tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác tài chính - NSNN năm 2018

Năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức điều hành dự toán chi NSNN tích cực, chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng dự toán được giao và khả năng thu NSNN; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hạn chế chi ứng trước và chuyển nguồn dự toán sang năm sau; phấn đấu thu NSNN cả năm vượt khoảng 3% dự toán; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định (3,7% GDP); phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Đồng thời, Bộ Tài chính triển khai huy động vốn theo kế hoạch; tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài; phấn đấu đến cuối năm 2018, dự nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững.

Bội chi ngân sách bằng 3,48% GDP

Theo thống kê đến ngày 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so với GDP; trong đó, thuế phí đạt 21% GDP.

Chi NSNN được thực hiện đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng bội chi ngân sách.

Tính đến 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; chi đầu tư phát triển nguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 23,5% dự toán (năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán).

Bội chi NSNN năm 2017 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (174,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,48% GDP thực hiện).

Tổng mức vay của NSNN (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc) ước thực hiện thấp hơn dự toán Quốc hội (do giảm vay của ngân sách địa phương), góp phần tích cực giảm nợ công.

Năm 2017, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật NSNN. Đồng thời, đã trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý nợ công.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, mặc dù những kết quả đạt được trong năm 2017 là tích cực, toàn diện, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt; nợ đọng thuế có khả năng thu lớn; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm; chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn, định mức còn xảy ra ở một số đơn vị; cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra.../.