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Hàn Quốc công bố Chiến lược kinh tế hậu kỳ 2026, điều chỉnh tỷ lệ tăng GDP

Thứ Tư, 06:46, 15/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm 2026, trong đó đề ra nhiều mục tiêu đáng chú ý.

Điểm đáng chú ý nhất trong Chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 của Hàn Quốc là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực chất của cả năm 2026, từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025 với các mức lần lượt là 1,9% và 7,9%.

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Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Hàn Quốc. Nguồn: Reuters

Chiến lược phát triển trong giai đoạn cuối năm của Hàn Quốc còn nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ không để những hiệu quả của công nghiệp bán dẫn dừng ở mức độ ngắn hạn, tạm thời, mà sẽ đưa ngành mũi nhọn chiến lược này thành lĩnh vực góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế quốc gia”.

Hàn Quốc tiếp tục nêu cao khẩu hiệu “hoàn thành năm đầu tiên thúc đẩy kinh tế phát triển bùng nổ, hướng tới mục tiêu biến Hàn Quốc thành quốc gia không thể thay thế”, đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi “Tầm nhìn 3.4.5”, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu và thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 USD.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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