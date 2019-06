Hãng hàng không nào hủy chuyến ít nhất?

Sự phát triển của ngành hàng không những năm qua đã góp phần thay đổi diện mạo của nền kinh tế với thống kê cho thấy cứ mỗi 1% tăng trưởng của ngành hàng không thì song hành cùng khoảng 0,5% tăng trưởng GDP của cả đất nước.

Năm 2018, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển con số kỷ lục gần 50 triệu hành khách tăng 10,1% so với năm 2017. chỉ tính riêng Vietjet đã vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với năm 2017. Sự bùng nổ trong ngành hàng không mang tới cơ hội bay lần đầu cho hàng chục triệu khách hàng.

Năm 2018, 4 hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 296.516 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Vietjet khai thác 118.923 chuyến, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2017, số chuyến bay Jetstar Pacific và VASCO cũng tăng lần lượt 8,2% và 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines có số chuyến bay trong năm 2018 là 128.236 chuyến. Trong số này, có tới 81.200 chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt tới hầu hết các nước châu Á, châu Âu, Úc. Tỉ lệ đúng giờ và chất lượng dịch vụ các chuyến bay của các hãng Việt Nam được khách quốc tế đánh giá cao.

Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam cũng thấp so với mức trung bình thấp so với thế giới. Năm 2018, tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet thấp nhất với 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, Vietjet đang dẫn đầu về số lượng chuyến bay nhưng tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet trong 5 năm qua từ 2014 - 2018 là thấp nhất trong số 4 hãng hàng không Việt. Một chỉ số ngành hàng không quan trọng mà Vietjet đã duy trì ở vị trí dẫn đầu nhiều năm nhưng còn ít ai biết tới.

Theo báo cáo thống kê mới nhất của Cục Hàng không, tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt trong tháng 5/2019 vẫn duy trì mức thấp với tỷ lệ hủy của VASCO là 1,1%, của Vietjet và Bamboo Airways là 0,1%, của Vietnam Airlines và Jetstar là 0,0%.

Cùng trong tháng 5/2019, theo xếp hạng của OAG- Official Aviation Guide (chuyên về thống kê dữ liệu khai thác) về tỷ lệ hủy chuyến của 250 hãng hàng không lớn nhất thế giới thì tỷ lệ hủy chuyến nhiều hãng hàng không tên tuổi hàng đầu thế giới ở mức cao hơn nhiều với American Airlines lên tới 3%, Delta Air Lines là 0,7%, của Southwest Airlines là 3,3%, của All Nippon Airways là 0,5%, Air France và Turkish Airlines là 0,7%...

Các kết quả khai thác của hàng không Việt Nam trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 ghi nhận được con số tích cực, cho thấy nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân là rất lớn, có dư địa lớn để tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, để hoạt động khai thác, phục vụ hành khách được tốt hơn thì còn cần tới sự phát triển của hạ tầng hàng không cũng như thể chế chính sách để sự phát triển của cả ngành hàng không được đồng bộ, an toàn./.