Hàng hóa Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt hơn 5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 4,51 tỷ USD, tăng 16,34% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Anh gồm: Sản phẩm điện tử, điện thoại, máy móc thiết bị, giày dép, dệt may, nông sản và thủy sản…

Tuy nhiên, thị phần hàng hóa Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với tổng quy mô nhập khẩu hơn 945 tỷ bảng Anh của thị trường này năm 2025.

Đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh BTC)

Anh là một trong những nền kinh tế lớn, có sức mua cao, giàu tiềm năng đối với hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn về trách nhiệm môi trường – xã hội.

Hiện nay, việc thực thi Hiệp định UKVFTA và việc Vương quốc Anh chính thức trở thành thành viên CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) tháng 12/2024 đã mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam thêm cơ hội xuất khẩu và ưu đãi từ các FTA . Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế đó còn phụ thuộc vào năng lực và sự chủ động của từng doanh nghiệp.

Toàn ảnh hội thảo (Ảnh: BTC)

Thạc sĩ Trịnh Huỳnh Quang Cảnh, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), phân tích UKVFTA có hiệu lực chính thức từ tháng 5/2021 trên cơ sở kế thừa EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu) trước đó, tiến tới xóa bỏ 99% thuế nhập khẩu của hai bên sau 6 đến 7 năm. Việc này ước tính giúp Việt Nam tiết kiệm khoảng 114 triệu bảng Anh tiền thuế cho hàng xuất khẩu sang Anh.

Với EVFTA cũng như những hiệp định khác, việc ứng dụng sẽ tạo ra giá trị của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng tầm chất lượng sản phẩm. Khi doanh nghiệp đã rất quen với thị trường và tập quán sản xuất rồi thì khi đi sang những thị trường mới, giả sử như Trung Quốc, Nhật Bản hay New Zealand, có thể tương thích với việc chuyển dịch giá trị từ những nước đó.

Thạc sĩ Trịnh Huỳnh Quang Cảnh lưu ý: "Doanh nghiệp cần tuân thủ nguyên tắc xuất xứ, cũng như nguồn gốc hàng hóa. Thứ hai là kiểm soát chất lượng hàng hóa. Tại vì 2 thị trường, thị trường EVFTA, thị trường CPTPP, cũng như thị trường sử dụng UKVFTA, là những thị trường rất gắt về chất lượng. Tức là họ sẽ có những yêu cầu rất cao, những điều khoản về chất lượng thì chúng ta buộc phải tuân thủ và chuyển đổi sao cho đáp ứng được yêu cầu của các thị trường đó”.