Hàng loạt doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt nặng vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động 35 quán karaoke, quán bar vi phạm PCCC

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 34 quán karaoke và 1 quán bar do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.