Hàng loạt ngân hàng công bố lãi “khủng” quý đầu năm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng có lãi trước thuế cao nhất với 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng này cũng là nhà băng đặt mục tiêu lãi cao nhất trong năm nay, kỳ vọng đạt được 13.300 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 1, Vietcombank đã hoàn thành được 1/3 kế hoạch năm. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đứng thứ 2, đạt 3.027 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ. (Ảnh: KT) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mặc dù chưa công bố chính thức song tại cuộc họp ĐHĐCĐ mới đây, lãnh đạo ngân hàng có chia sẻ rằng đã đạt trên 2.700 tỷ đồng lãi trước thuế. (Ảnh: KT) Ở vị trí thứ 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đạt mức lợi nhuận trước thuế 2.619 tỷ đồng trong quý 1/2018 (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) theo khá sát với 2.569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 94% so với cùng kỳ. (Ảnh: KT) Trong quý 1/2018, doanh thu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBank) đạt 3.679 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.746 tỷ đồng, đóng góp đến 28% lợi nhuận mục tiêu trong 2018. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận quý 1/2018 đạt 1.045 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ 2017. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) có mức lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 560 tỷ đồng và hiện đứng ở vị trí thứ 8. (Ảnh: KT) Ngân hàng Quốc tế (VIB) báo lãi vượt 500 tỷ, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017 (Ảnh: KT) Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) quý 1/2018 cũng báo lãi vượt 500 tỷ, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017 (Ảnh: KT)./.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng có lãi trước thuế cao nhất với 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng này cũng là nhà băng đặt mục tiêu lãi cao nhất trong năm nay, kỳ vọng đạt được 13.300 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 1, Vietcombank đã hoàn thành được 1/3 kế hoạch năm. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đứng thứ 2, đạt 3.027 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ. (Ảnh: KT) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mặc dù chưa công bố chính thức song tại cuộc họp ĐHĐCĐ mới đây, lãnh đạo ngân hàng có chia sẻ rằng đã đạt trên 2.700 tỷ đồng lãi trước thuế. (Ảnh: KT) Ở vị trí thứ 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đạt mức lợi nhuận trước thuế 2.619 tỷ đồng trong quý 1/2018 (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) theo khá sát với 2.569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 94% so với cùng kỳ. (Ảnh: KT) Trong quý 1/2018, doanh thu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBank) đạt 3.679 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.746 tỷ đồng, đóng góp đến 28% lợi nhuận mục tiêu trong 2018. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận quý 1/2018 đạt 1.045 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ 2017. (Ảnh: KT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) có mức lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 560 tỷ đồng và hiện đứng ở vị trí thứ 8. (Ảnh: KT) Ngân hàng Quốc tế (VIB) báo lãi vượt 500 tỷ, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017 (Ảnh: KT) Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) quý 1/2018 cũng báo lãi vượt 500 tỷ, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017 (Ảnh: KT)./.