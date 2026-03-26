Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông

Ngày 25/3, COSCO Shipping Lines (thuộc tập đoàn COSCO Shipping) đã đăng tải thông báo chính thức nối lại dịch vụ nhận đơn đặt hàng mới (đối với container thường) từ vùng Viễn Đông đến các nước như UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq.

Hãng vận tải biển COSCO Shipping Lines ngày 25 tháng 3 thông báo nhận các đơn hàng mới đến Trung Đông. Ảnh: Trang web của COSCO Shipping Lines

Trước đó, ngày 4/3, hãng tàu thuộc tập đoàn COSCO Shipping cho biết giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị hạn chế do căng thẳng địa chính trị, vì vậy hãng phải tạm ngừng nhận đơn hàng mới trên các tuyến này nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa và ổn định vận hành.

Quyết định nối lại đơn hàng của hãng tàu này diễn ra sau động thái ngoại giao mới đây của Iran. Trong công hàm gửi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày 22/3, Tehran tuyên bố các tàu thuyền “không có tính chất thù địch” có thể qua lại eo biển Hormuz sau khi phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải ở Trung Đông phù hợp với lợi ích chung của quốc tế. Ông kêu gọi các bên liên quan chấm dứt hành động quân sự, tránh để căng thẳng leo thang và tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Trước đó một ngày (24/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo thông cáo từ phía Trung Quốc, ông Araghchi khẳng định eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả tàu thuyền qua lại an toàn, ngoại trừ các quốc gia đang trong tình trạng giao tranh.

Hiện COSCO Shipping Lines cũng lưu ý rằng tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn bất ổn, do đó các đơn hàng mới và lịch trình vận chuyển thực tế có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế.