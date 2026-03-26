中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông

Thứ Năm, 11:39, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuyên bố của Iran về việc cho phép tàu thuyền “không có tính chất thù địch” hoạt động tại eo biển Hormuz, hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc COSCO Shipping Lines đã khôi phục nhận đơn đặt hàng mới từ khu vực Viễn Đông đến nhiều quốc gia Trung Đông.

Ngày 25/3, COSCO Shipping Lines (thuộc tập đoàn COSCO Shipping) đã đăng tải thông báo chính thức nối lại dịch vụ nhận đơn đặt hàng mới (đối với container thường) từ vùng Viễn Đông đến các nước như UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq.

Hãng vận tải biển COSCO Shipping Lines ngày 25 tháng 3 thông báo nhận các đơn hàng mới đến Trung Đông. Ảnh: Trang web của COSCO Shipping Lines

Trước đó, ngày 4/3, hãng tàu thuộc tập đoàn COSCO Shipping cho biết giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị hạn chế do căng thẳng địa chính trị, vì vậy hãng phải tạm ngừng nhận đơn hàng mới trên các tuyến này nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa và ổn định vận hành.

Quyết định nối lại đơn hàng của hãng tàu này diễn ra sau động thái ngoại giao mới đây của Iran. Trong công hàm gửi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày 22/3, Tehran tuyên bố các tàu thuyền “không có tính chất thù địch” có thể qua lại eo biển Hormuz sau khi phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải ở Trung Đông phù hợp với lợi ích chung của quốc tế. Ông kêu gọi các bên liên quan chấm dứt hành động quân sự, tránh để căng thẳng leo thang và tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Trước đó một ngày (24/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo thông cáo từ phía Trung Quốc, ông Araghchi khẳng định eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả tàu thuyền qua lại an toàn, ngoại trừ các quốc gia đang trong tình trạng giao tranh.

Hiện COSCO Shipping Lines cũng lưu ý rằng tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn bất ổn, do đó các đơn hàng mới và lịch trình vận chuyển thực tế có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: vận tải Trung Quốc hãng vận tải biển lớn nhất đơn hàng đi Trung Đông đơn hàng mới tuyên bố của Iran eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST