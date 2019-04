Hàng Việt Nam chất lượng cao tham gia Go Green Expo tại New Zealand

Một số hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, thân thiện với môi trường vừa được gửi tham dự triển lãm Go Green để giới thiệu tới những người tiêu dùng New Zealand.



Trong hai ngày 6 và 7/4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp cùng Công ty Integrity Plus Limited lần thứ 2 tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm Việt Nam theo tiêu chí xanh và sạch tại Hội chợ thường niên Go Green Expo tại thành phố Auckland, New Zealand.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand - Tạ Văn Thông (mặc comple) chụp ảnh lưu niệm cùng các khách tới thăm gian hàng của Việt Nam tại Go Green Expo.

Đại sứ quán Việt Nam đã lựa chọn các công ty Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bao gồm sản phẩm thực phẩm hữu cơ (organic), sản phẩm không chứa gluten (gluten-free), sản phẩm đáp ứng tiêu chí bảo vệ môi trường của người tiêu dùng.

Cụ thể, tại hội chợ năm nay, các mặt hàng Việt Nam được giới thiệu bao gồm: 7 sản phẩm gạo Organic, bún, phở, bánh tráng hữu cơ, ống hút làm từ bột gạo, bột cacao, giấm từ trái cacao, hạt điều thô, gốm sứ cao cấp Minh Long, túi siêu thị sử dụng nhiều lần, đồ chơi gỗ, Kềm Nghĩa, sản phẩm phục vụ ngành y tế, thiệp 3D, sản phẩm quần áo cho thú cưng, sản phẩm trang trí noel làm từ gáo dừa và vỏ cây Quế.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong số những sản phẩm kể trên đã có 7 loại gạo Organic của Việt Nam được Công ty Integrity Plus đưa vào chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất Niu Zealand là Food Stuffs North Island với hệ thống 349 cửa hàng.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam và Công ty Integrity Plus đã tổ chức Hội thảo "Làm ăn với Việt Nam" (Doing Business with Vietnam) với sự tham gia đông đảo của các công ty New Zealand./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam VOV.VN -Hội chợ 60 Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ tối 30/3 đến hết ngày 4/4.

Việt Nga/VOV-Sydney

PC_Article_AfterShare_1