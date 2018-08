Bên cạnh giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Vision Award do LACP tổ chức, HDBank còn “thắng đậm” với những giải phụ giá trị như Top 10 toàn cầu, Top 4 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Top 05 “Báo cáo thường niên tiếng Việt tốt nhất”, Giải Bạch kim về “Báo cáo thường niên do doanh nghiệp tự thực hiện” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Giải Vàng “Báo cáo thường niên do doanh nghiệp tự thực hiện” toàn cầu. HDBank đạt giải cao nhất của Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ.

Với chủ đề “Ra khơi”, dày 288 trang, Báo cáo thường niên năm 2017 của HDBank được thiết kế ấn tượng và nội dung đặc sắc. Trải qua quá trình chấm giải khắt khe, báo cáo đã đạt được điểm số tuyệt đối ở các hạng mục. HDBank đạt số điểm ấn tượng 99/100 điểm và được Ban giám khảo đánh giá rất cao ở các hạng mục riêng lẻ cũng như báo cáo tổng quan.

Cuộc thi Báo cáo thường niên Vision Award toàn cầu năm nay hội tụ gần 1.000 doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề đến từ Châu Mỹ, Châu Âu – Trung Đông – Châu Phi (trừ Nam Phi) và Châu Á – Thái Bình Dương. Trong top các doanh nghiệp, tổ chức đạt giải cao nhất ở từng lĩnh vực, giải năm nay có các thương hiệu danh tiếng thế giới như Abbott, IBM, Intel, Kumho Petrochemical, The Nielsen Company...

Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2017, sáu tháng đầu năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% - thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường.

Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, HDBank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất, với nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,93%; hợp nhất với Công ty tài chính tiêu dùng: 1,31%./.

HDBank triển khai chương trình Vui HDBank Futsal – Vui Tết thiếu nhi VOV.VN - HDBank triển khai chương trình "Vui HDBank Futsal – Vui Tết thiếu nhi" dành cho quý khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại HDBank.

Thanh toán Ebanking HDBank-bay ngay cùng Vietjet VOV.VN - Từ ngày 30/7 đến 02/09/2018 HDBank liên kết cùng Vietjet thực hiện chương trình ưu đãi “Thanh toán Ebanking cùng HDBank – Bay Ngay Vietjet”.