Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ những kết nối kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Mở rộng không gian tăng trưởng từ các kết nối kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ phân mảnh, chuỗi cung ứng liên tục biến động và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra với các nền kinh tế đang phát triển không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà phải tìm được động lực tăng trưởng mới. Đó là quá trình chuyển dịch từ mô hình dựa vào vốn và lao động giá rẻ sang mô hình dựa trên năng suất, công nghệ và khả năng kết nối trong hệ sinh thái kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: "Công tác ngoại giao kinh tế không chỉ đóng vai trò kết nối mở đường mà còn trở thành bệ đỡ để các nguồn lực thực chất thẩm thấu vào từng địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn Viet Nam - Thailand Connect 2026 diễn ra hôm 11/11 tại Bangkok, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho rằng điều kiện tiên quyết là phải tháo gỡ những giới hạn trong tư duy phát triển:

"Nửa thế kỷ trôi qua là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đã qua và tự tin hướng tới những gì có thể cùng nhau đạt được. Nền kinh tế thế giới đang ngày càng phân mảnh, biến động bất ngờ với tốc độ thay đổi công nghệ chóng mặt và áp lực tăng trưởng xanh. Điều này đòi hỏi hai nước phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa, phát huy thế mạnh của nhau để mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân. Hợp tác kinh tế không chỉ đo bằng con số tăng trưởng thương mại hay đầu tư, mà còn ở khả năng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và chủ động cảnh báo sớm các rủi ro, thách thức", ông Hùng nói

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi cho rằng những kết quả bước đầu sau một năm triển khai Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện đang cho thấy hiệu quả của chiến lược "Ba kết nối" gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi khẳng định hiệu quả của chiến lược "Ba kết nối"

Theo ông Vijavat, cách tiếp cận này giúp thương mại song phương tiến gần mốc 25 tỷ USD, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư Thái Lan mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, doanh nghiệp Thái Lan đang triển khai 37 dự án với tổng công suất gần 2.600 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,64 tỷ USD.

Những kết quả này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để những dòng vốn đầu tư và các kết nối thương mại thực sự chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh dài hạn, hai nước vẫn phải giải quyết nhiều thách thức mang tính cấu trúc.

Ông Kwanpadh Suddhi Dhamakit, Cố vấn Viện Nghiên cứu Khu vực Thammasat (Đại học Thammasat)

Ông Kwanpadh Suddhi Dhamakit, cán bộ quốc gia cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại Thái Lan, đồng thời là Cố vấn Viện Nghiên cứu Khu vực Thammasat (Đại học Thammasat), cho rằng bài toán tăng trưởng hiện nay không chỉ nằm ở việc thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài.

"Sự cạnh tranh về GDP hay thu hút FDI giữa các quốc gia trong khu vực là có thật, nhưng đối thủ thực sự của chúng ta lại là thị trường toàn cầu. 73% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn đến từ khối doanh nghiệp FDI, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có xu hướng sụt giảm từ 35% năm 2009 xuống còn 18%. Bài toán đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ là thu hút vốn, mà là làm sao để chuyển hóa công nghệ, năng lực quản trị từ các dòng vốn đó vào doanh nghiệp nội địa, tạo ra công ăn việc làm có giá trị gia tăng cao hơn", ông Kwanpadh Suddhi Dhamakit nhận định.

Theo ông Kwanpadh Suddhi Dhamakit, chỉ cần hai chính phủ phối hợp cắt giảm 1% chi phí rào cản thương mại và logistics, mỗi năm hai nền kinh tế có thể tiết kiệm tới 55 triệu USD để tái đầu tư cho năng lực sản xuất.

Các quan chức cấp cao Việt Nam - Thái Lan cùng các diễn giả chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Ghi nhận từ góc nhìn thực tiễn của người trong cuộc, ông Tharapong Sung Adichart, chuyên gia tài chính ngân hàng và doanh nhân người Thái đã có 21 năm gắn bó liên tục tại Việt Nam, nhận định hai thập kỷ chứng kiến quy mô GDP Việt Nam tăng 10 lần và xuất khẩu tăng 15 lần là nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá tiếp theo. Từ sự am hiểu sâu sát thị trường, ông chỉ ra những dư địa hợp tác mang tính bổ trợ thiết thực: từ việc tận dụng giá điện cạnh tranh (thấp hơn khoảng 30% so với Thái Lan) và chuỗi cung ứng nguyên liệu thượng nguồn - hạ nguồn đồng bộ tại Việt Nam để làm trung tâm sản xuất xuất khẩu sang khu vực, cho đến việc đón đầu thị trường tiêu thụ ô tô Việt Nam sắp vượt mốc 1 triệu xe mỗi năm hay khai thác nguồn lực kỹ sư công nghệ số của Việt Nam để giải bài toán thiếu hụt nhân lực chuyển đổi số của khu vực.

Sáng kiến từ thực tiễn: Những hạt nhân tạo năng suất mới

Những phân tích về cơ chế tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng thực tiễn doanh nghiệp. Tại diễn đàn, nhiều mô hình sản xuất xanh, thông minh đã cho thấy cách thức công nghệ và năng lực quản trị có thể trực tiếp chuyển hóa thành năng suất lao động.

Trong số đó, Kim Long Motor Huế là trường hợp thu hút sự chú ý khi lựa chọn tiếp cận thị trường Thái Lan theo hướng làm chủ công nghệ thay vì gia công hay xuất khẩu đơn thuần. Doanh nghiệp đầu tư toàn diện cho hoạt động nghiên cứu phát triển, từ động cơ, pin, hệ thống điện đến dây chuyền lắp ráp hoàn chỉnh.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế, chia sẻ: "Thái Lan không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn là cửa ngõ chiến lược để chúng tôi tiến sâu vào ASEAN. Tháng 5/2026, chúng tôi đã đưa các dòng xe buýt thương hiệu Kim Long Việt Nam, bao gồm xe Diesel và xe buýt điện, chính thức hiện diện tại Thái Lan thông qua hợp tác với đối tác KIJSETTHI Mobility và INNOPower của Thái Lan, nhận được các đơn đặt hàng quy mô lớn với tổng số lượng gần 4.400 xe. Bước sang giai đoạn 2027-2030, mục tiêu của chúng tôi là chuyển từ xuất khẩu nguyên chiếc sang xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp trực tiếp tại Thái Lan, đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa tại chỗ trên 50%, biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược của Kim Long Motor tại ASEAN".

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế, nhận định: "Kim Long Motor là một trong những ví dụ cho thấy kết nối Việt Nam - Thái Lan đang tạo ra những dư địa tăng trưởng mới từ công nghệ, sản xuất và chuỗi cung ứng".

Nếu ở lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng suất được tạo ra từ làm chủ công nghệ sản xuất, thì trong ngành nông nghiệp - thực phẩm, động lực mới lại đến từ chuyển đổi số.

Với quy mô khoảng 30.000 lao động tại Việt Nam, Tập đoàn CP đã triển khai hệ thống quản lý chuỗi khép kín "Feed — Farm — Food" dựa trên cảm biến IoT, công nghệ kết nối máy móc và camera AI. Theo ôngLester Min Kuo, đại diện CP Việt Nam, hệ thống có thể theo dõi sức khỏe vật nuôi theo thời gian thực, tự động đánh giá nguy cơ dịch bệnh và tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng, qua đó giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực sản xuất trong bối cảnh dân số già hóa.

CP Việt Nam và FPT phối hợp ứng dụng công nghệ số, AI vào sản xuất và quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành

Đồng hành cùng quá trình này là các doanh nghiệp công nghệ. Ông Nguyễn Phước Linh, Tổng Giám đốc FPT Thailand & FPT Taiwan thuộc Tập đoàn FPT, cho rằng công nghệ đang trở thành công cụ nhân bội năng suất cho doanh nghiệp.

"Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công nghệ cao để làm động lực tăng trưởng GDP. FPT đóng vai trò là bên đồng hành (Enabler) giúp các tập đoàn quy mô lớn tăng tốc. Chúng tôi áp dụng phương pháp luận AI Native và nền tảng chuyển đổi số để tự động hóa 55/57 công đoạn trong quy trình quản trị, xử lý dữ liệu. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong logistics và thủ tục hải quan đã giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa từ 1-2 tuần xuống chỉ còn dưới 1 giờ đồng hồ. Chính sự cắt giảm thời gian chết này là nguồn gốc trực tiếp tạo ra năng suất lao động vượt trội", ông Linh nói.

Từ câu chuyện doanh nghiệp đến bài học phát triển

Điểm chung có thể nhận thấy từ những mô hình tiên phong này là sự thay đổi trong cách tiếp cận. Tăng trưởng không còn là câu chuyện của từng doanh nghiệp đơn lẻ, mà là kết quả của quá trình kết nối và đồng sáng tạo giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Sự hợp tác giữa Kim Long Motor với KIJSETTHI Mobility hay giữa CP Việt Nam với FPT cho thấy doanh nghiệp chỉ có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng suất khi biết kết hợp năng lực công nghệ với lợi thế thị trường, biến cạnh tranh đơn lẻ thành sức mạnh cộng hưởng.

Diễn đàn “Kết nối Việt Nam – Thái Lan 2026: 50 năm đồng hành – Kiến tạo chương mới” (Viet Nam - Thailand Connect 2026) chiều 11/11/2026 tại Bangkok, Thái Lan

Cùng với đó, vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tiếp tục giữ ý nghĩa quan trọng. Việc mở rộng kết nối hạ tầng, thúc đẩy các đường bay trực tiếp giữa Bangkok với Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay tạo điều kiện cho các khu công nghiệp phụ trợ phát triển đang giúp các ý tưởng sản xuất mới có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn này, bài học đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nhân rộng các mô hình đã được kiểm chứng. Đó có thể là công nghệ AI trong nông nghiệp, tự động hóa quy trình quản trị, các nền tảng thông quan số hay những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Song song với đó là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố quyết định để nâng cao năng suất và tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Những câu chuyện được chia sẻ tại Viet Nam - Thailand Connect 2026 cho thấy mục tiêu tăng trưởng bứt phá không phải là một khái niệm xa vời. Khi tư duy quản lý được đổi mới, các điểm nghẽn thể chế từng bước được tháo gỡ, và những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất được tạo điều kiện phát triển, chúng có thể trở thành những hạt nhân lan tỏa, góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho cả nền kinh tế.