Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD

Theo Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4% đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh.

Giới chức Ấn Độ nhận định hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: economictimes.indiatimes

Ở chiều ngược lại, Anh được mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô cô la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan.

Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động, thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ USD hiện nay lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.