Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay (31/5), Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) New Zealand - Vương quốc Anh có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay và là một trong bảy Hiệp định thương mại tự do mới hoặc nâng cấp cho đến nay. Những lợi ích bắt đầu có được từ FTA Anh -New Zealand sẽ tạo ra một cú hích lớn hơn nữa cho nền kinh tế của New Zealand và sẽ mang lại mức tăng lên tới 1 tỷ NZD cho GDP hàng năm.

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, việc triển khai sớm hơn dự kiến ​​của FTA đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp New Zealand sẽ ngay lập tức tiết kiệm được khoảng 37 triệu NZD, với việc loại bỏ ngay lập tức thuế quan và hạn ngạch miễn thuế mới, bao gồm 99,5% hàng xuất khẩu hiện tại. Hiện nền kinh tế New Zealand đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất, với mức lạm phát đã lên đến đỉnh điểm và quay trở lại phạm vi mục tiêu vào năm tới, tăng trưởng tốt và nhiều công nhân hơn sẽ đến để giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Conner và Ngoại trưởng Anh Anne-Marie Trevelyan tại lễ ký kết FTA New Zealand-Anh. (Ảnh: RNZ)

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor lưu ý, các hiệp định thương mại đôi khi mang tính hàn lâm hơn là hữu hình, đó là cho đến khi các khoản tiết kiệm bắt đầu đến tay người dân New Zealand hàng ngày, tiết kiệm cho các doanh nghiệp hàng triệu NZD và thúc đẩy việc làm cho người dân. Ngành công nghiệp rượu vang của New Zealand là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Vương quốc Anh, hứa hẹn sẽ chứng kiến ​​mức giảm ít nhất là 25 triệu NZD thuế quan sau ngày 31/5. Các nhà sản xuất mật ong sẽ không còn phải đối mặt với mức thuế 16% nữa và ngành sữa và thịt đỏ của New Zealand sẽ chuyển sang chế độ miễn thuế và miễn hạn ngạch lần đầu tiên sau 50 năm.

Bộ Thương mại New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp New Zealand bằng cách mở rộng sang các thị trường mới và làm bất cứ điều gì có thể để mở cửa và xóa bỏ những rào cản gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu, trong đó có việc đàm phán và ký kết FTA với các nước, và thoả thuận FTA với Anh là một thành công trước mắt./.