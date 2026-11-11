Hiệp định VEFTA: Cửa đã mở rộng không có nghĩa hàng hóa tự động đi qua



Từ ngày 18/10/2026, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (Hiệp định VEFTA) đã được ký kết giữa Việt Nam và bốn nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hiệp định VEFTA được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận các thị trường có sức mua cao, mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với các đối tác EFTA.

Hiệp định VEFTA mở rộng cơ hội thương mại - đầu tư

Tại Hội thảo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự đồng hành của các cơ quan, Bộ ngành tổ chức ngày 11/11, các thông tin đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp về các cam kết chính của Hiệp định VEFTA. Đặc biệt là ưu đãi thuế quan và quy tắc xuất xứ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thách thức và chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh để tận dụng hiệu quả hiệp định này.

Bà Nguyễn Sơn Trà, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, thị trường EFTA là điểm đến tiềm năng cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam

Khẳng định thị trường Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) có nhiều điểm hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bà Nguyễn Sơn Trà, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, việc Việt Nam và EFTA ký kết Hiệp định VEFTA mở ra cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

“Với sức mua cao, thị trường EFTA là điểm đến tiềm năng cho các mặt hàng thế mạnh như dệt may, da giày, nông sản, thủy sản và hàng chế biến của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác EFTA trong đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, dược phẩm, năng lượng tái tạo và sản xuất công nghiệp tiên tiến”, bà Trà thông tin.

Ngoài giá trị về thị trường xuất khẩu, Hiệp định VEFTA còn thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Theo bà Trà, thông qua hợp tác về năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và mô hình sản xuất bền vững, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, cũng như bất cứ FTA nào Việt Nam đang thực thi hay chuẩn bị kí kết, Hiệp định VEFTA bên cạnh những cơ hội còn đặt ra một số thách thức về đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường, những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

“Để tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp phải chủ động về nguồn nguyên liệu, hoàn thiện hệ thống quản lý và chứng từ xuất xứ theo đúng quy định của hiệp định. Khi sức ép cạnh tranh và chi phí tuân thủ gia tăng, nhiều doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về nguồn lực, công nghệ và chi phí đầu tư để đáp ứng yêu cầu của thị trường, trong khi phải cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao từ chính các nước EFTA”, bà Trà khuyến cáo.

Cơ hội cho doanh nghiệp có sự chuẩn bị sớm

Hiện tại, Hiệp định VEFTA đã được ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Bộ Tài chính đang chuẩn bị Dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế để thực thi. Vì vậy, khoảng thời gian từ nay đến khi hiệp định có hiệu lực sẽ không phải là thời gian chờ đợi, đây sẽ là giai đoạn cửa sổ chuẩn bị có ý nghĩa quyết định đối với các doanh nghiệp.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong giai đoạn cửa sổ này, doanh nghiệp cần theo dõi sát tiến độ phê chuẩn và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, doanh nghiệp nên chủ động rà soát sản phẩm có tiềm năng, nguồn nguyên liệu, khả năng đáp ứng xuất xứ, các tiêu chuẩn của thị trường và phương án tiếp cận khách hàng.

Bởi theo kinh nghiệm trước đây, khi ký kết và thực thi 1 FTA có nghĩa đã mở ra 1 cánh cửa cho doanh nghiệp, nhưng không có nghĩa hàng hóa sẽ tự đi qua nếu doanh nghiệp không tìm hiểu để tận dụng cơ hội. Đơn cử theo các khảo sát của VCCI về EVFTA trước đây cho thấy, khoảng 1/3 doanh nghiệp chưa tận dụng được ưu đãi thuế quan vì không đáp ứng được quy tắc xuất xứ; Thứ nữa là doanh nghiệp thiếu thông tin cụ thể về cam kết và cách áp dụng, điều này tạo thành rào cản lớn nhất khi tham gia FTA.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI lưu ý các doanh nghiệp tìm hiểu kỹ các quy định, cơ chế ưu đãi trong Hiệp định VEFTA

Vì vậy, để biến cơ hội từ Hiệp định VEFTA thành đơn hàng và lợi nhuận, ông Đậu Anh Tuấn lưu ý các doanh nghiệp không nên đợi đến khi hiệp định có hiệu lực mới bắt đầu tìm hiểu quy định, vì khi đó cơ hội đã thuộc về những doanh nghiệp có sự chuẩn bị sớm hơn. Nguy hiểm hơn là doanh nghiệp cứ mặc nhiên đưa ưu đãi VEFTA vào tính toán giá trong các hợp đồng, trong thời điểm những ưu đãi đó chưa được áp dụng.

“Sự chủ động của doanh nghiệp là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để VEFTA thực sự đi vào đời sống kinh doanh, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ trên ba hướng. Một là chuyển hóa các cam kết thành những hướng dẫn dễ hiểu, dễ tra cứu theo từng ngành hàng và từng thị trường. Hai là nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận, đồng thời tăng cường kết nối với nhà nhập khẩu, nhà đầu tư và đối tác công nghệ từ EFTA. Ba là xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn”, ông Đậu Anh Tuấn nêu định hướng.

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khối EFTA đạt khoảng 1,92 tỷ USD, tăng gần 29% so với năm 2024. Trong đó, nhập khẩu đạt 1,52 tỷ USD, chủ yếu là máy móc, thiết bị, dược phẩm và các đầu vào có hàm lượng công nghệ cao. Xuất khẩu đạt 405 triệu USD với các nhóm hàng giày dép, dệt may, thủy sản, thiết bị điện, điện tử và cơ khí. Về đầu tư, đến hết tháng 9 năm 2026, Thụy Sĩ có 247 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, Na Uy có 64 dự án với hơn 203 triệu USD vốn đăng ký.