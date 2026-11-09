English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiệp định VIFTA tạo cơ hội nâng cao năng lực sản xuất cho Việt Nam

Thứ Hai, 17:41, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoài kim ngạch thương mại hai chiều tăng qua các năm, Hiệp định VIFTA đang tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel.


Israel được biết đến là quốc gia có thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI và nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Những lợi thế này đang mang đến không gian hợp tác rộng hơn cho hai nước về đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực sản xuất.

Những nhu cầu và thế mạnh sẵn có

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11/2024. Ngoài kim ngạch thương mại hai chiều tăng qua các năm, VIFTA đang tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel.

hiep dinh vifta tao co hoi nang cao nang luc san xuat cho viet nam hinh anh 1
Nhà máy dệt - nhuộm - may Delta Galil Việt Nam là một dự án của Israel tại Việt Nam - Ảnh: Báo Công Thương

Nói về không gian hợp tác công nghệ, đầu tư, sản xuất giữa Việt Nam và Israel, ông Lê Thái Hòa, Tham tán thương mại, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và quản lý nguồn nước, Việt Nam có nhu cầu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Trong khi đó, thế mạnh của Israel là dẫn đầu thế giới về hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm, nông nghiệp chính xác, canh tác trong điều kiện khô hạn hoặc tuần hoàn khép kín.

Đáng chú ý, nhu cầu của Việt Nam là hiện thực hóa các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ quốc gia và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong khi đó, thế mạnh của Israel là quốc gia khởi nghiệp, có kinh nghiệm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ các trường Đại học và viện nghiên cứu ra thị trường, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp, phát triển an ninh mạng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo…

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ điện tử, linh kiện bán dẫn và thiết bị công nghệ, nhu cầu của Việt Nam là nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản xuất công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, thế mạnh của Israel là cung cấp thiết bị điện tử chuyên dụng, giải pháp tự động hóa công nghiệp và linh kiện bán dẫn tiên tiến.

“Riêng lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động kỹ thuật, nhu cầu của Việt Nam là đào tạo tay nghề, đưa tu nghiệp sinh và lao động có chuyên môn sang học tập, làm việc trong môi trường công nghệ cao. Trong khi đó, Israel có nhu cầu lớn về nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, nông nghiệp tiên tiến, đi kèm cơ chế đào tạo gắn liền với thực hành”, ông Hòa cho biết.

Tháo gỡ những rào cản

Hiện nay, do địa bàn Israel có những yếu tố nhạy cảm và bất ổn về an ninh chính trị, quân sự có tác động lan tỏa ra cả khu vực Trung Đông nên các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung còn tâm lý e ngại khi giao dịch tiếp xúc với thị trường này. Thêm vào đó, cách hiểu và quan niệm khác nhau về thói quen văn hóa, tập quán kinh doanh, khái niệm về hợp tác đầu tư cũng như chuyển giao công nghệ giữa hai bên cũng còn có sự khác biệt.

Phía Việt Nam thường có xu hướng tìm đặt hàng, thậm chí mua một công nghệ cụ thể nhất định theo nhu cầu cụ thể và muốn xem kiểm tra tận gốc vấn đề. Trong khi đó, phía Israel thường tiếp cận theo hướng nhà thầu cung cấp dịch vụ trọn gói cho dự án. Đây là những rào cản chủ yếu, khiến cho hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư chưa phát huy được tiềm năng và thế mạnh vốn có của mỗi bên.

Trước thực tế nêu trên, ông Lê Thái Hòa cho biết, thời gian tới cơ quan Thương vụ tiếp tục tích cực tìm kiếm các đối tác Israel, có những công nghệ cụ thể đã được thử nghiệm thành công trong thực tế, phù hợp ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả để giới thiệu kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức hữu quan của Việt Nam có nhu cầu để tiến hành hợp tác chuyển giao.

hiep dinh vifta tao co hoi nang cao nang luc san xuat cho viet nam hinh anh 2
Hoạt động tại một trong những dự án của Việt Nam đang triển khai tại Israel

Thương vụ sẽ đóng vai trò cầu nối, hệ sinh thái giữa các mạng lưới đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, các trường Đại học ở các trung tâm khởi nghiệp của Israel đang nghiên cứu những công nghệ mới, có tính khả thi cao để giới thiệu cho phía Việt Nam sang Israel cùng đầu tư, hoặc tiến hành hợp tác nghiên cứu trên cơ sở nơi bên cũng có lợi để phục vụ cho các hoạt động sản xuất ở trong nước.

“Thương vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học chung, đưa chuyên gia và nhà khoa học hai nước tham gia vào các dự án thực tiễn. Đồng thời tiếp cận, vận động các đối tác phù hợp với Israel xem xét triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam”, ông Hòa cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Phương, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ Việt Nam - Israel chỉ thực sự tạo ra giá trị khi công nghệ được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lực sản xuất.

“Đối với doanh nghiệp Việt Nam, bài toán không chỉ là tiếp cận 1 thiết bị, 1 phần mềm hay 1 giải pháp AI. Điều doanh nghiệp cần là nâng cao năng lực quản trị, nhân lực kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển, tiêu chuẩn hóa sản xuất và khả năng đổi mới sản phẩm. “Khi đó, hợp tác công nghệ có thể tạo ra tác động rộng hơn như nâng năng suất, chất lượng, tăng giá trị gia tăng và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng”, bà Phương cho biết.

Đến nay Israel đã đầu tư khoảng 155 triệu USD vào khoảng 45 dự án thuộc các lĩnh vực như bất động sản, du lịch, xử lý nước thải, thông tin viễn thông… tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đầu tư sang Israel trên 78 triệu USD trong các dự án nghiên cứu công nghệ mới, đầu tư mạo hiểm. Cả hai bên chủ yếu đầu tư theo hình thức đầu tư tài chính, mua cổ phần từ các doanh nghiệp của nhau.

xktsnn.jpg

Hiệp định VIFTA: Vẫn còn khoảng trống về đầu tư, công nghệ

VOV.VN - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (Hiệp định VIFTA) sau gần 2 năm thực thi dù thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng, nhưng nhìn chung không gian hợp tác vẫn còn khoảng trống về đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực sản xuất.

 

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hiệp định VIFTA sau 1 năm thực thi mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp
Hiệp định VIFTA sau 1 năm thực thi mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Việt tận dụng hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định VIFTA, từ đó tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với các đối tác Israel, rộng hơn là cơ hội phát triển thị trường sang các nước khác tại khu vực này.

Hiệp định VIFTA sau 1 năm thực thi mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp

Hiệp định VIFTA sau 1 năm thực thi mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Việt tận dụng hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định VIFTA, từ đó tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với các đối tác Israel, rộng hơn là cơ hội phát triển thị trường sang các nước khác tại khu vực này.

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)
Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

VOV.VN - Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

VOV.VN - Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel
Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel

VOV.VN - Việc Israel bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu và mở cửa thị trường bơ sữa là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường Israel.

Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel

Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel

VOV.VN - Việc Israel bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu và mở cửa thị trường bơ sữa là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường Israel.

Tiềm năng xuất khẩu đang rộng mở tại thị trường Trung Đông - châu Phi
Tiềm năng xuất khẩu đang rộng mở tại thị trường Trung Đông - châu Phi

VOV.VN - Các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang tận dụng tối đa cơ hội để xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm tại thị trường Trung Đông - châu Phi giàu tiềm năng.

Tiềm năng xuất khẩu đang rộng mở tại thị trường Trung Đông - châu Phi

Tiềm năng xuất khẩu đang rộng mở tại thị trường Trung Đông - châu Phi

VOV.VN - Các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang tận dụng tối đa cơ hội để xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm tại thị trường Trung Đông - châu Phi giàu tiềm năng.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp