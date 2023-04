Hiệu ứng domino với First Republic Bank khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Những lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra đã lên đến đỉnh điểm trong năm nay, khi từ các chiến lược gia Phố Wall cho tới các CEO doanh nghiệp đều cảnh báo về sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ. Chỉ số Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua (26/4). Trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, chốt ở 4.055,99 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,47%, còn 11.854,35 điểm, dù có lúc tăng tới 1,43% trong phiên.

Phố Wall rơi vào tình trạng xấu sau khi cổ phiếu First Republic Bank (FRB) lao dốc, bốc hơi hơn 90% kể từ đầu năm nay- chạm mức thấp nhất trong lịch sử giao dịch. Sáng nay (27/4 –theo giờ Việt Nam), cổ phiếu của ngân hàng này tiếp tục lao dốc, giảm thêm gần 30% sau khi mất 50% trong phiên liền trước.

Với cú sụt giảm thêm gần 30% vào trong phiên 26/4 (rạng sáng 27/4 giờ Việt Nam), tính từ đầu năm, cổ phiếu First Republic giảm hơn 93%. Cổ phiếu của ngân hàng này đã liên tục giảm chạm các ngưỡng giới hạn và bị dừng giao dịch nhiều lần. Điều này đã làm thổi bùng trở lại mối lo về sức khoẻ của hệ thống ngân hàng, khi First Republic Bank có thể trở thành “quân cờ domino” tiếp theo đổ xuống trong cuộc khủng hoảng.

Số phận của First Republic nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và phân tích sau khi ba ngân hàng Mỹ gồm Silvergate Bank, SVB và Signature Bank lần lượt sụp đổ trong tháng 3. Nhiều người không khỏi lo ngại First Republic sẽ là mắt xích tiếp theo bị đứt gãy trong cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, một nguồn tin mới đây khẳng định, Chính phủ Mỹ hiện không quá lo ngại về sự lây lan rủi ro từ First Republic dù giá cổ phiếu ngân hàng này liên tục giảm điểm.

Chuyên gia kinh tế Sean O'Hara, Chủ tịch của Pacer ETF Distributors nhận định: “Tôi nghĩ điều đã tạo ra tình trạng của First Republic Bank bây giờ là do ngân hàng này, giống như Ngân hàng Thung lũng Silicon, đã quản lý sai bảng cân đối kế toán của họ. Tôi cũng nghĩ rằng, các ngân hàng đã hơi chậm chạp trong việc trả lãi suất cạnh tranh, trong khi các quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu kho bạc ngày nay có phần hấp dẫn hơn. Tôi không cho rằng đây là một phần của khủng hoảng ngân hàng ở quy mô vĩ mô hơn, mà nghĩ đây chỉ là do một vài ngân hàng thực sự quản lý yếu kém, dẫn tới tài sản của họ bị hao hụt".

Giới chức Mỹ và các nhà tài chính ở Phố Wall đang gấp rút lên kế hoạch để ổn định ngân hàng đang ngấp nghé bờ vực đổ vỡ. Trong mấy tuần qua, First Republic Bank đã ra sức tìm đối tác mua lại một phần ngân hàng. Hiện tại, các cố vấn của First Republic đang cố thuyết phục ít nhất vài ngân hàng nữa đồng ý cung cấp thêm thanh khoản bằng cách mua các tài sản của First Republic ở giá cả cao hơn so với định giá trên thị trường hiện nay./.