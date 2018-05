Hình ảnh “giải cứu” dưa chuột cho nông dân tại Nghệ An

Rất nhiều người tập trung về cánh đồng xã Diễn Lộc (Diễn Châu) để "giải cứu" dưa chuột cho bà con. (Ảnh: báo Nghệ An) Dưa chuột vụ xuân quả to, đẹp, đạt năng suất cao, nhưng hiện tại đầu ra đang rất khó khăn. (Ảnh: báo Nghệ An) Các đoàn viên huyện Diễn Châu giúp bà con vận chuyển dưa chuột mang đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: báo Nghệ An) Tại điểm “giải cứu” Kim Mã - La Thành (Hà Nội), Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng đã đưa về đây gần 3 tấn dưa chuột và bán với giá 9.000 đồng/kg. Mức giá này vừa đủ chi phí thu mua và vận chuyển nông sản. (Ảnh: Zing) Biết có dưa chuột giá rẻ, nhiều người đi đường đã ghé vào mua ủng hộ cho bà con nông dân. (Ảnh: Zing) Bất chấp cơn mưa nặng hạt, chỉ cần có người mua là những bạn trẻ lại chạy ra nhiệt tình giới thiệu dưa chuột sạch. (Ảnh: Zing) Với những người mua trước, nhóm bạn trẻ sẵn sàng giúp khách chọn lựa những quả ngon nhất. (Ảnh: Zing) Dưa chuột của bà con Diễn Châu là giống mới, trồng lần đầu, năng suất cao và cho quả rất to. Nhưng vì nhiều lý do mà năm nay 70 tấn dưa chuột của nông dân không tiêu thụ được. (Ảnh: Zing) Dưa chuột được đóng thành từng túi hơn 2 kg hoặc 3 kg để người mua dễ dàng lựa chọn. Một túi cỡ lớn cũng chỉ có giá 30.000 đồng. (Ảnh: Zing) Nhóm giải cứu làm việc rất nghiêm túc. Số lượng dưa bán ra, số tiền thu lại đều được ghi chép cẩn thận. (Ảnh: Zing) 10 tấn dưa chuột đang được các bạn sinh viên "giải cứu" giúp nông dân Nghệ An. (Ảnh: VTV) Dự kiến, nếu bán hết số lượng này, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ tiếp tục vận chuyển những chuyến tiếp theo. (Ảnh: VTV) Số tiền lãi nếu có sẽ được sử dụng để tạo ra các điểm vui chơi công cộng cho trẻ em. (Ảnh: VTV)./.

