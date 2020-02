Thống kê của cơ quan chức năng tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai cho thấy, trong 3 ngày từ 8 đến 10/2, tổng cộng có gần 80 xe chở nông sản, chủ yếu là thanh long, cùng các mặt hàng chuối, mít, dưa hấu, tinh bột sắn của Việt Nam được xuất qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành – thành phố Lào Cai, kim ngạch đạt gần 1,5 triệu USD.

Khu cách ly lái xe trung chuyển tại cửa khẩu.

Cụ thể, ngày 8/2 được 8 xe, ngày 9/2 được 12 xe còn ngày 10/2 được 57 xe. Để phòng chống dịch virus corona (2019-nCoV) Lào Cai “phát kiến” hình thành những đội lái xe trung chuyển chuyên biệt tại cửa khẩu.

Nông sản Việt rục rịch đi chính ngạch

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, mỗi xe nông sản xuất biên mậu chi phí có thể thấp hơn từ 20 - 50 triệu đồng, nhưng ta không được hưởng mà doanh nghiệp phía Trung Quốc mới là người hưởng. Còn khi xuất chính ngạch bắt buộc doanh nghiệp phải chịu thuế, phải làm thủ tục mất thời gian hơn nhưng minh bạch, chính thống và ít rủi ro hơn.

Hiện, tại cửa khẩu Kim Thành vẫn còn khoảng 2.000 tấn thanh long chờ xuất khẩu. Trước tình hình dịch viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) còn diễn biến kéo dài, nhiều khả năng các doanh nghiệp sẽ chọn phương án đi chính ngạch để giải phóng hàng hóa.

Ngược lại phía Trung Quốc, kể từ 30/1 hai bên tạm dừng hoạt động biên mậu (trao đổi hàng hóa cư dân biên giới) đến nay, các mặt hàng rau, củ, quả từ quốc gia này vẫn được nhập khẩu đều đặn vào Việt Nam qua đường chính ngạch. Tính riêng 3 ngày từ 8 - 10/2 đã có trên 300 xe nông sản của Trung Quốc được nhập về, kim ngạch đạt gần 1 triệu USD.

Phát kiến cách ly tài xế

Ông Hà Đức Thuận cho biết, xác định rõ vai trò quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh biên giới Lào Cai, trên quan điểm phòng, chống dịch hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo thông suốt hàng hóa, cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã có “phát kiến” về việc hình thành những đội lái xe trung chuyển chuyên biệt tại cửa khẩu.

Lái xe trung chuyển mang đầy đủ trang phục bảo hộ khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, đối với xe nhập khẩu, khi xe hàng từ bên kia biên giới sang, tất cả lái xe Trung Quốc sẽ được cách ly tại một khu vực riêng là lều dã chiến có đủ bàn uống nước, nhà vệ sinh phục vụ trong thời gian chờ thông quan. Sau đó, xe hàng sẽ do đội lái trung chuyển trong cửa khẩu Kim Thành phụ trách làm thủ tục và đánh xe vào bãi kiểm hóa.

Tương tự với xe đi xuất khẩu cũng có đội lái trung chuyển khác. Các đội lái phục vụ nhập và xuất ở hai khu cách ly riêng. Phạm vi của họ chỉ hoạt động trong cửa khẩu, không vượt quá bãi kiểm hóa, ăn nghỉ, sinh hoạt tại chỗ. Ai có nhu cầu trở về gia đình sẽ tiếp tục được ra cách ly tại một nơi riêng biệt khác trong vòng đủ 14 ngày theo quy định.

Lái xe Trung Quốc được cách ly tại một khu riêng trong thời gian chờ thủ tục.

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, Giám đốc Công ty Cổ phần Logistic Việt Trung Lào Cai, công ty có một đội dịch vụ gồm 12 người phụ trách lái trung chuyển các xe nhập khẩu. Các lái xe được khám sức khỏe thường xuyên, luôn vệ sinh cá nhân, cũng như mang trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang và khử trùng toàn bộ xe hàng trước khi lên xe.

“Xe hàng sau khi nhập khẩu về trung chuyển tới bãi kiểm hóa, chúng tôi sẽ cho lái xe quay lại khu cách ly, tiếp đến mới cho công nhân bốc xếp thực hiện công việc, các công nhân cũng mang đầy đủ bảo hộ”, ông Quế cho biết.

Có thể thấy, mô hình lái xe trung chuyển tại Cửa khẩu Lào Cai là giải pháp tình thế sáng tạo, đảm bảo tốt nguyên tắc hạn chế tuyệt đối việc tiếp xúc giữa người với người tại những khu vực khác nhau, giảm thiểu tối đa khả năng lây lan, phát tán dịch bệnh.