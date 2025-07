“Hộ chiếu số của sản phẩm” - cú huých cho truy xuất hàng hoá

Đảm bảo truy xuất nguồn gốc thực phẩm: Tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng

VOV.VN - An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của người dân mà còn có tác động lớn tới phát triển kinh tế, thương mại, an sinh xã hội. Việc kiểm soát chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm, minh bạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thực phẩm là vấn đề trọng tâm trong hoạt động của các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp