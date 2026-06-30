"Hỗ trợ có trọng tâm với các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng phát triển cao"

Sáng nay (30/6), phát biểu về "Vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa" tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng chính sách của nghị quyết trong việc thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thúc đẩy các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Theo ông Takuya Sahashi, sự phát triển kinh tế của Việt Nam không nên chỉ dựa vào thu hút đầu tư nước ngoài mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua quá trình này, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại và các tiêu chuẩn quốc tế sẽ từng bước được chuyển giao, lan tỏa vào khu vực doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và nền tảng công nghiệp quốc gia.

Cần hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng và phát triển công nghiệp thượng nguồn

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ông Takuya Sahashi cho rằng vẫn còn nhiều thách thức cần được tháo gỡ.

Theo đó, năng lực kỹ thuật và chất lượng của các nhà cung ứng trong nước cần tiếp tục được nâng cao. Trong khi đó, các ngành công nghiệp thượng nguồn, đặc biệt là lĩnh vực vật liệu và linh kiện then chốt, vẫn còn chậm phát triển, khiến nền kinh tế tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Mặc dù Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, song nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận do thủ tục còn phức tạp hoặc chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo ông, việc giải quyết những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam đánh giá cao định hướng chính sách rõ ràng của Nghị quyết số 10-NQ/TW trong việc thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thúc đẩy các ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP

Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông Takuya Sahashi đề xuất một số khuyến nghị trọng tâm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW. Trước hết, cần chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm đối với các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng phát triển cao. Việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp FDI sẽ giúp hình thành các nhà cung ứng nòng cốt có năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin. Theo ông, việc hoàn thiện các cơ chế nhận diện và giới thiệu các nhà cung ứng trong nước có năng lực là rất cần thiết. Mở rộng cơ sở dữ liệu nhà cung ứng, tổ chức các triển lãm và xây dựng các nền tảng kết nối doanh nghiệp với sự phối hợp giữa Chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các ngành công nghiệp thượng nguồn, nhất là lĩnh vực vật liệu và linh kiện. Đây là nền tảng để gia tăng giá trị gia tăng trong nước, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời tạo sức hấp dẫn đối với các dòng vốn FDI chất lượng cao và công nghệ cao.

Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được thiết kế theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn để doanh nghiệp có thể sử dụng khi cần thiết. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo nghề, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành nhằm cải thiện năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ được chuyển giao.

Theo ông Takuya Sahashi, việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam thông qua việc nâng cao năng suất, tạo giá trị gia tăng lớn hơn, xây dựng cơ cấu công nghiệp có khả năng chống chịu và tính tự chủ cao hơn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.