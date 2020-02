Hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không để lợi dụng chính sách

Trước khó khăn của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo cho các ngân hàng thống kê, có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất… giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.



Tại thành phố Đà Nẵng, một số doanh nghiệp lớn như Công ty Dệt may Hòa Thọ, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động lữ hành - khách sạn - nhà hàng đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đang sở hữu 5 khách sạn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 1 resort ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Các khách sạn này của Công ty gần 1 tháng qua doanh thu rất thấp.

Bãi biển Phạm Văn Đồng vắng bóng du khách.

Hoạt động kinh doanh lữ hành cũng đóng băng, 90% số tour bị hủy. Trước đây, chỉ trong tháng Giêng, doanh nghiệp này đạt doanh thu 100 tỷ đồng từ mảng lữ hành, bằng 30% kế hoạch cả năm.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, hiện nay ngoài nỗi lo không có khách du lịch thì lô hàng trị giá hơn 200 tỷ đồng là trang thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc về lắp đặt cho khu nghỉ dưỡng mới cũng không về được khiến tiến độ xây dựng bị chậm lại.

“Chưa bao giờ doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn như hiện nay. Doanh nghiệp chúng tôi mong muốn Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước đó là giãn nợ, tiến đến khoanh nợ và giảm lãi suất vay” - ông Tùng nói.

Hiện nay, trước ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Thống kê sơ bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng (Vietcom Bank), hiện khoản dư nợ tại ngân hàng khoảng 3.200 tỷ đồng từ 86 khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chùa Linh Ứng vắng du khách.

Ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcom Bank) Chi nhánh Đà Nẵng cho biết: “Vietcom Bank sẽ thực hiện vấn đề cấu trúc lại thời hạn trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi phạt quá hạn. Còn đối với dư nợ hiện hữu, Vietcom Bank sẽ giảm lãi suất cho khách hàng. Việt Nam đồng sẽ giảm 1%/năm đối với ngắn hạn và 1,5% năm đối với trung và dài hạn. Đối với USD sẽ giảm 0,5 % đối với ngắn hạn và 0,75 %/năm đối với trung dài hạn”.

Quyết định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Hiện, các chi nhánh ngân hàng thương mại ở thành phố Đà Nẵng đang gấp rút thống kê thiệt hại thực tế, đề xuất hỗ trợ cho từng doanh nghiệp. Theo đó, các gói giải pháp giảm lãi suất vay cũ và khoản vay mới, khoanh nợ cho các khoản vay đến kỳ thanh toán trong quý I và giãn trả nợ với các khoản vay này, tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục khó khăn.

Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc thống kê để có gói hỗ trợ nhưng các ngân hàng cũng tăng cường kiểm soát, không để các doanh nghiệp lợi dụng chính sách này.

“Để phòng tránh trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng chủ trương của Nhà nước để thực hiện các việc khoanh nợ, giãn nợ hay miễn giảm lãi không đúng theo quy định của pháp luật, chúng tôi yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kiểm tra thật chặt chẽ. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở báo cáo của các ngân hàng thương mại cũng sẽ kiểm tra lại xem tính xác thực của việc đó như thế nào để chính sách của Nhà nước đến đúng nơi quy định chứ không bị lợi dụng” - ông Minh cho biết./."