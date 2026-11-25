Ngày 25/11, tại hội nghị về các phương án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc; quy hoạch chung 8 đô thị mới gồm Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Chợ Rã, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới và tiến độ hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh hội nghị

Tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

Sau hợp nhất, Thái Nguyên đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và liên kết vùng.

Tháng 2/2026, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, hình thành 3 cực đô thị gồm: Đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam và đô thị trung tâm phía Bắc.

Đối với Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính của hai phường Bắc Kạn, Đức Xuân và ba xã Cẩm Giàng, Phong Quang, Phủ Thông, với tổng diện tích 46.765,13ha.

Cấu trúc phát triển đô thị được định hướng theo mô hình “Một trục - hai hành lang - ba lớp không gian - các cực động lực phát triển”. Trong đó, ba lớp không gian chính gồm đô thị trung tâm; đô thị sinh thái - đối trọng phía Bắc; trung tâm vùng sinh thái và kinh tế nông - lâm nghiệp.

Định hướng cốt lõi là lấy địa hình tự nhiên làm khung định hình cấu trúc đô thị, phát triển hài hòa với cảnh quan, để thiên nhiên dẫn dắt hình thái đô thị. Qua đó, khai thác hiệu quả lợi thế về rừng, hồ, hệ sinh thái cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của khu vực.

Cùng với đô thị trung tâm phía Bắc, tỉnh đang triển khai quy hoạch chung 8 đô thị mới với quy mô diện tích nghiên cứu cụ thể: Đô thị mới Định Hóa: 6.725,59ha; Đô thị mới Võ Nhai: 9.977,38ha; Đô thị mới Phú Lương: 11.238,70ha; Đô thị mới Đồng Hỷ: 5.371,54ha; Đô thị mới Chợ Rã: 9.281,46ha; Đô thị mới Chợ Đồn: 14.210,1ha; Đô thị mới Na Rì: 11.273,24ha; Đô thị mới Chợ Mới: 11.888,62ha.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị

Quy hoạch phải tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành trong triển khai công tác quy hoạch.

Nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch phải xuất phát từ tiềm năng, lợi thế, xu thế phát triển và đặc trưng văn hóa của từng địa bàn, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và tầm nhìn dài hạn.

“Đối với quy hoạch đô thị trung tâm phía Bắc, cần khai thác tối đa lợi thế về rừng, hồ, cảnh quan sinh thái - những giá trị đặc thù không phải địa phương nào cũng có; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa”, ông Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ.

Trong định hướng phát triển công nghiệp và các khu công nghiệp, cần gắn với lợi thế về nông sản, lâm sản, khoáng sản. Việc lựa chọn phương án phát triển phải có phân tích khoa học, dựa trên dữ liệu về nhu cầu việc làm và khả năng phát triển của từng khu vực, qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân khu vực phía Bắc.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng, kết quả cuối cùng của các đồ án quy hoạch. Quá trình xây dựng quy hoạch cần chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân, các cơ quan chuyên môn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi khi triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo

Hai mốc tiến độ quan trọng phải hoàn thành

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc hai mốc tiến độ: Trước ngày 15/12/2026, hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân, các sở, ngành và đơn vị liên quan đối với các đồ án quy hoạch; trước ngày 30/1/2027, hoàn thành phê duyệt toàn bộ các quy hoạch.

Hình thức lấy ý kiến có thể linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, song phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, thực chất; tiếp thu được những ý kiến có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng các đồ án.

“Tất cả các đồ án quy hoạch phải xác định tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực, từng phạm vi cần có lộ trình, phân kỳ phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tiễn”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng quy hoạch, các địa phương phải đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế của các quy hoạch trước đây, từ đó có giải pháp khắc phục, tạo ra những điểm mới và lợi thế cạnh tranh riêng trong định hướng phát triển, thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, quy hoạch không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức không gian mà phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.