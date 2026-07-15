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Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 18:08, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau khi bàn giao toàn bộ mặt bằng, các đơn vị thi công xây dựng 8 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 9/2026.

Trên công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), hàng chục nhân công cùng với nhiều phương tiện đang thực hiện các hạng mục trên diện tích 5 ha.

Tại hiện trường, các phương tiện và nhân công đang lu lèn nền đường các tuyến đường giao thông nội bộ; gia công cốt thép và đổ bê tông hố ga; thi công móng đơn lan can công viên, lắp dựng thép thành và đáy bể điều hòa.

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Một tuyến đường trong khu tái định cư xã Hồng Sơn (Hàm Liêm cũ)

Ông Đặng Hữu Linh, Chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn cho biết, thời điểm đầu, công trình gặp khó khăn do mặt bằng, từ khi vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công tăng tốc, đến nay hoàn thành gần 50% khối lượng hợp đồng.

“Trên công trường lúc nào cũng duy trì trên 25 nhân công, kể cả lái máy. Hiện tại anh em đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo kế hoạch đề ra là hoàn thành công trình vào tháng 9/2026” - ông Linh nói.

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Vật liệu được tập kết tại công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn (khu vực xã Hàm Liêm cũ)

Trên công trình khu tái định cư tại xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện cũng đang tất bật với phần việc của mình.

Một nhiên viên điều khiển xe lu cho biết, hiện nay vào thời điểm mưa, ít nhiều ảnh hưởng đến việc thi công. Tranh thủ có nắng, anh em tập trung lu lèn nền đường công trình.

Khu tái định cư tại xã Lương Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 100 hộ gia đình, ngoài ra nơi đây còn có trung tâm thương mại.

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Thi công lắp dựng thép thành và đáy bể điều hòa tại công trình xã Hồng Sơn (Hàm Liêm cũ)

Ông Phạm Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư tại xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ công trình đã đạt trên 78%, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 tới.

“Hàng ngày trên công trường bố trí 8 mũi thi công, một mũi từ 10 - 12 nhân công. Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường thực hiện đúng theo công văn của tỉnh đưa ra. Ví dụ, dây điện sẽ bố trí cho an toàn, không để rơi vãi. Những vị trí nào sụp, lún thì giăng dây cảnh báo, biển báo an toàn trên công trường để đảm bảo lưu thông cho bà con và anh em thi công” - ông Hoàng cho biết thêm.

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Các phương tiện đang thi công công trình khu tái định cư xã Lương Sơn

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) dài 156,5 km với hai nhà ga gồm: Ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình, Ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và bốn trạm bảo dưỡng.

Để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, tỉnh Lâm Đồng đã giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng trên 1.046 ha. Với gần 1.000 hộ có nhu cầu tái định cư, tỉnh gấp rút triển khai xây dựng 8 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Đặng Tuấn Anh, Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư) cho biết, hiện đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ, bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công 8 công trình.

Clip ghi lại tại công trình khu tái định cư xã Lương Sơn vào sáng 15/7

Ông Anh cho biết thêm, quá trình thực hiện dự án, các đơn vị thi công cũng gặp khó khăn do giá vật liệu tăng cao, thiếu hụt đất đắp…

“Các mỏ ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ, đặc biệt là khu vực phía Nam có nhiều mỏ hết hạn giấy phép nên không cung cấp được. Chủ tư đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường và các đơn vị liên quan để tìm cách tháo gỡ khó khăn. Hiện nay, các nội dung vướng mắc trên đã xử lý xong, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để bù lại giai đoạn trước bị chậm” - ông Anh nói.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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