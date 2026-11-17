Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, quan hệ kinh tế giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc đã có nền tảng đáng trân trọng. Hiện thành phố có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 chiều giữa Cần Thơ và thị trường Trung Quốc đạt 156,6 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 90,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 65,9 triệu USD. Thành phố trân trọng sự tin tưởng, đóng góp của các doanh nghiệp đang hoạt động và mong muốn cùng các đối tác tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với nhu cầu thực tế của hai bên.

Quang cảnh hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố với các đối tác Trung Quốc năm 2026

Ông Lê Công Lý nhấn mạnh, tại hội nghị hôm nay, thành phố mong muốn trao đổi thực chất về một số nhóm cơ hội. Trước hết là chế biến sâu nông sản, thủy sản, thực phẩm; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản, kiểm định, truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn; nhóm thứ hai là logistics và hạ tầng kinh tế – xã hội; nhóm thứ ba là công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu khai mạc hội nghị.

“Cần Thơ mong muốn các nhà đầu tư quan tâm đến cơ hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi đề xuất cần được nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu thị trường, điều kiện đất đai, hạ tầng, khả năng cung ứng lao động, hiệu quả kinh tế – xã hội và yêu cầu bảo vệ về môi trường.

Thành phố ưu tiên những dự án có năng lực thực hiện, công nghệ và giá trị gia tăng phù hợp, đóng góp vào tăng trưởng dài hạn, việc làm và sự phát triển của doanh nghiệp địa phương”, ông Lê Công Lý cho biết.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thành phố Cần Thơ

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều tham luận, trao đổi về thực trạng, tiềm năng thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL trong bối cảnh mới; giới thiệu nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc với thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung; giới thiệu khu công nghiệp VSIP và các chính sách thu hút đầu tư vào VSIP; chương trình kết nối đầu tư - doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và Trung Quốc…