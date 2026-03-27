Hơn 200 dự án ở Đà Nẵng chậm tiến độ, nguồn lực tiếp tục bị “đóng băng”

Thứ Sáu, 20:22, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 200 dự án ở thành phố Đẵng chậm tiến độ, đất đai chưa được đưa vào sử dụng, nguồn lực bị lãng phí kéo dài. Những “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng và trách nhiệm thực thi đã được chỉ ra, nhưng việc tháo gỡ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, dù nghị quyết và quy định đã rõ, nhưng một số địa phương vẫn “khoán trắng” cho các chi nhánh Trung tâm. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND cấp xã được phân cấp khối lượng công việc rất lớn, từ bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch 1/500 đến xác định hướng tuyến các dự án. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa theo kịp yêu cầu, còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu chủ động trong phối hợp. Việc đối thoại với người dân còn hạn chế; nhiều địa phương e ngại, chậm áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chây ì.

hon 200 du an o Da nang cham tien do, nguon luc tiep tuc bi dong bang hinh anh 1
Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng kiến nghị cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong giải phóng mặt bằng

Một số đơn vị chuyên môn còn tâm lý sợ sai, thiếu nhân lực, dẫn đến chậm xác định giá đất, thẩm định, phê duyệt phương án, làm kéo dài tiến độ. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, phối hợp chưa rõ nét.

Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Trong năm 2026, cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công vụ thông qua việc thành lập tổ kiểm tra công vụ cấp Thành ủy để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ đối với người đứng đầu các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng”.

hon 200 du an o Da nang cham tien do, nguon luc tiep tuc bi dong bang hinh anh 2
Hơn 200 dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng chậm tiến độ gây lãng phí

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài đang được thành phố tập trung thực hiện nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực. Đến nay, thành phố đã xử lý 1.981 trong số 2.035 dự án, đạt hơn 97%; thu hồi về ngân sách 1.433/2.208 tỷ đồng, đồng thời rà soát, thu thêm khoảng 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đưa đất vào sử dụng thực tế còn chậm; nhiều dự án cũ chưa được rà soát đầy đủ, số tiền phải thu theo kết luận thanh tra còn lớn; quy hoạch thiếu liên kết, đầu tư công chậm, thậm chí có công trình hoàn thành nhưng chưa phát huy hiệu quả.

hon 200 du an o Da nang cham tien do, nguon luc tiep tuc bi dong bang hinh anh 3
Dự án Hội An Golden Sea, tại bãi tắm An Bàng, Hội An, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm

Đáng chú ý, qua rà soát đã có tới 201 dự án chậm tiến độ, trở thành điểm nghẽn lớn, gây lãng phí nguồn lực. Ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng thông tin: “Ban Nội chính đã chủ trì phối hợp đã rà soát có đến 201 dự án chậm tiến độ.  Khó khăn hiện nay là thông tin về 201 dự án này hiện chưa đầy đủ. Chúng tôi đã tập trung làm rõ lý do vì sao chậm tiến độ, thời điểm đầu tư, quy mô vốn, diện tích và lộ trình xử lý… để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng xử lý. Nhưng qua tìm hiểu ban đầu có thể xác định nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư và tiến độ đưa đất vào sử dụng”.

hon 200 du an o Da nang cham tien do, nguon luc tiep tuc bi dong bang hinh anh 4
Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc "treo" nhiều năm

Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đề xuất phân loại dự án theo 3 nhóm gồm gia hạn để tiếp tục triển khai, kiểm tra xử lý đối với dự án hết hạn và kiên quyết thu hồi với dự án vi phạm hoặc không triển khai. Thời gian tới, Đà Nẵng xác định phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công, xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dư thừa, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026./.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay
Đề xuất lắp VMS từ tàu 12m: Siết quản lý khai thác IUU
TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro
