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Hơn 3.500 tỷ đồng đầu tư dự án hạ tầng tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Thứ Sáu, 09:59, 13/11/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 17/10/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, tương đương 132,894 triệu USD; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư, phần còn lại là vốn huy động dự kiến 2.820 tỷ đồng, chiếm 80% từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

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Dự án được đầu tư tại khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Dự kiến từ quý IV-2026 đến quý IV-2027, chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện các thủ tục theo quy định; từ quý IV-2027 đến quý I-2032 tập trung xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành và từ quý IV-2028, hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định.

Đình Thiệu/VOV miền Trung
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