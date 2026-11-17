Hội thảo quốc tế ngành dừa Việt Nam có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn hướng đến xây dựng nền tảng liên kết đa phương, kết nối sức mạnh của 5 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà băng. Qua đó, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa Việt Nam.

Các đại biểu dự họp báo công bố Hội thảo quốc tế ngành dừa Việt Nam - CocoNext 2026

CocoNext 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Vĩnh Long có hơn 122.000 ha dừa, tương đương khoảng 22 triệu cây, trở thành địa phương có vùng nguyên liệu dừa quy mô lớn của cả nước. Trong đó, địa bàn Bến Tre (cũ) có khoảng 79.920 ha, Trà Vinh (cũ) khoảng 28.350 ha và Vĩnh Long (cũ) khoảng 11.000 ha. Đáng chú ý, toàn tỉnh có hơn 30.708 ha dừa được chứng nhận hữu cơ quốc tế, chiếm khoảng 25% tổng diện tích, với sản lượng dừa hữu cơ bình quân khoảng 337 triệu trái/năm. Đây là lợi thế quan trọng để Vĩnh Long phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành dừa.

Theo ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và đề xuất những giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngành dừa theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại và bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long mong muốn thông qua CocoNext 2026 sẽ tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngành dừa. Đây cũng là cơ hội để Vĩnh Long khẳng định vai trò, vị thế trong chuỗi giá trị ngành dừa khu vực và thế giới.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, CocoNext 2026 không chỉ là một sự kiện chuyên ngành, còn là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh và môi trường đầu tư; thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hợp tác quốc tế. Qua đó, từng bước đưa ngành dừa trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế địa phương.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp báo nêu bật quyết tâm nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa của địa phương

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 chủ đề chính gồm: Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam; thương mại toàn cầu và quyền lực mềm; công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn. Các phiên thảo luận đi sâu vào xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa.

Một trong những điểm nhấn của CocoNext 2026 là kết nối 4 lĩnh vực công nghệ gồm AgTech (công nghệ nông nghiệp), FoodTech (công nghệ thực phẩm), FinTech (công nghệ tài chính) và CarbonTech (công nghệ carbon) trong cùng một kiến trúc chuỗi giá trị. Trong đó, dữ liệu được xác định là nền tảng, công nghệ là động lực, tài chính là đòn bẩy và phát triển bền vững là tiêu chuẩn xuyên suốt.

Trái dừa khô của tỉnh Vĩnh Long đầu ra chưa ổn định cần có giải pháp nâng cao giá trị để nông dân có thu nhập ổn định

Song song với hội thảo, Không gian triển lãm CocoNext 2026 sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh. Với 36 gian hàng, khu triển lãm sẽ tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm dừa và những sáng kiến tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu còn tham gia hành trình trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Betrimex ở Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại Tiểu Cần và Bảo tàng dừa sáp tại Tam Ngãi. Qua đó, đại biểu trực tiếp tìm hiểu chuỗi giá trị ngành dừa, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu đến các mô hình khai thác đa giá trị, bảo tồn nguồn gen và gìn giữ tri thức bản địa.

Trái dừa xiêm của tỉnh Vĩnh Long có giá trị phục vụ nhu cầu giải khát

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng tăng cường kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chế biến sâu và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho ngành dừa. Qua đó, phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người trồng dừa và từng bước khẳng định vị thế ngành dừa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.