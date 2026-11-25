Đến cuối tháng 10/2026, TP Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 5.750 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 36.000 tỷ đồng, tăng gần 29%. Vốn tăng nhanh hơn số lượng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện. Cùng thời gian này, 2.211 đơn vị quay trở lại hoạt động, tăng gần 3%. Trong khi đó, 6.055 đơn vị đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng gần 4%; 2.395 đơn vị hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 83%.

Thành phố Đà Nẵng xác định tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục, vốn, thị trường

TP Đà Nẵng xác định tiếp tục theo dõi, làm rõ nguyên nhân tạm ngừng, giải thể và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục, vốn, thị trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên.

Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. TP mong muốn các ban quản lý dự án, sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo từ thực tiễn; đồng thời đề xuất, kiến nghị cụ thể để lãnh đạo thành phố kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng.