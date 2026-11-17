Hơn 800.000 tỷ đồng được phân bổ trực tiếp về cấp tỉnh

Ngày 17/11, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026 (lần thứ 4) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, TP Hà Nội.

Tại Diễn đàn, nông dân Trần Văn Chiến (xã Trường Long, TP. Cần Thơ) gửi câu hỏi trực tuyến liên quan đến chủ trương hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Chiến kỳ vọng việc hợp nhất sẽ giảm đầu mối, hạn chế chồng chéo và tập trung nguồn lực. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) làm rõ cách thức tổ chức để giảm thủ tục, đưa nguồn lực tới cơ sở nhanh hơn và đánh giá kết quả bằng những thay đổi thực chất về thu nhập, việc làm, sinh kế của người dân.

Đề nghị Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết phương hướng huy động hội viên tham gia chương trình và giải pháp tiếp tục thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong giai đoạn mới.

Trả lời kiến nghị, ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo ông Đại, việc hợp nhất không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là tổ chức lại mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực trong một tổng thể thống nhất, tăng tính liên kết, bổ trợ và hạn chế trùng lặp.

Chương trình được triển khai theo hướng phân cấp mạnh, trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương gắn với trách nhiệm về kết quả đầu ra. Trung ương tập trung xây dựng cơ chế, tiêu chuẩn, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát; địa phương chủ động xác định nhu cầu, lựa chọn nội dung ưu tiên và bố trí nguồn lực phù hợp với thực tiễn.

Việc lập kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn, cộng đồng và người dân, xem xét tổng thể các lĩnh vực từ hạ tầng, sản xuất, sinh kế, giảm nghèo đến y tế, giáo dục, văn hóa để xác định thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải. Các nguồn lực được lồng ghép ngay từ khâu lập kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng nhiều nguồn vốn cùng triển khai trên một địa bàn nhưng thiếu kết nối.

Quy trình thực hiện cũng sẽ được đơn giản hóa, giảm khâu trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu số trong quản lý, hạn chế báo cáo trùng lặp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Ngân sách Nhà nước ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hiện Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nội dung, cơ chế thực hiện chương trình.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng

Làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cho biết, trước đây kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải qua 6 bộ, ngành Trung ương phân bổ, sau đó mới chuyển về tỉnh, huyện rồi đến xã. Hiện nay, ngân sách Trung ương được phân bổ trực tiếp về cấp tỉnh, giúp rút ngắn khâu trung gian và tăng tính chủ động cho địa phương.

Theo Bộ trưởng, chỉ sau vài ngày kể từ khi được phê duyệt, nguồn ngân sách Trung ương đã được chuyển trực tiếp về các tỉnh và hòa vào ngân sách chung của địa phương. Việc phân bổ kinh phí đến từng xã, từng đối tượng thụ hưởng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND và UBND cấp tỉnh; Trung ương và Bộ không giữ lại nguồn kinh phí này.

Tổng kinh phí đăng ký danh mục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 800.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 380.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị các đại biểu và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Không chỉ giải ngân, phải đo bằng thu nhập và sinh kế

Về thước đo hiệu quả, ông Nguyễn Xuân Đại khẳng định công tác đánh giá sẽ chuyển mạnh từ việc chỉ quan tâm đến giải ngân sang đo lường những thay đổi thực chất trong đời sống nhân dân. Giải ngân vẫn là yêu cầu quan trọng để phản ánh khả năng đưa nguồn lực vào thực tế, nhưng tỷ lệ giải ngân không thể là thước đo duy nhất.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia

“Trọng tâm đánh giá trong giai đoạn tới là kết quả đầu ra và tác động thực tế, gắn với mức độ thụ hưởng của người dân. Những chuyển biến này được đo đếm bằng việc thu nhập của người dân được nâng lên, việc làm và sinh kế bền vững hơn, giảm nghèo đa chiều thực chất, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa được cải thiện và khoảng cách phát triển giữa các vùng từng bước thu hẹp”, ông Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh.

Liên quan đến vai trò của Hội Nông dân trong triển khai chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào nòng cốt của tổ chức Hội.

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào, Hội tập trung hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình và đào tạo kiến thức. Bên cạnh nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân đã phối hợp với các ngân hàng thương mại tín chấp cho nông dân vay vốn với quy mô hơn 200.000 tỷ đồng.

Hội cũng định hướng, hỗ trợ các hộ sản xuất lớn thành lập hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị. Với những mô hình có quy mô lớn hơn, tổ chức Hội tư vấn, động viên và hỗ trợ hội viên tiến tới thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Các câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được nhân rộng để hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 đề án chiến lược, tạo nguồn lực đổi mới hoạt động Hội và phát huy vai trò chủ thể của nông dân. Trong đó có Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội, chi hội trưởng và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2025-2030; Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030.

Riêng với Quỹ Hỗ trợ nông dân, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 2.000 tỷ đồng từ nguồn chi đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Hiện tổng nguồn vốn của Quỹ đạt trên 5.500 tỷ đồng, tập trung cho vay các mô hình liên kết và dự án ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhìn nhận, sau 40 năm đổi mới, quy mô kinh tế hộ gia đình vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu tính hệ thống và liên kết chặt chẽ. Trong năm tới, Hội sẽ tổng kết toàn diện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tìm nguyên nhân và kiến nghị cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy các hình thức hợp tác hiệu quả hơn.

“Mục tiêu là giúp nền nông nghiệp chuyển đổi sang các hình thức hợp tác hiệu quả hơn, khắc phục tính manh mún, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới”, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Để tăng tính công khai, minh bạch, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ đang xây dựng phần mềm, ứng dụng giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Hệ thống hướng tới theo dõi tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành mục tiêu và tỷ lệ giải ngân theo thời gian thực tại 34 tỉnh, thành phố, từng xã và từng đối tượng thụ hưởng, qua đó giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để xử lý.