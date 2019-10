Hợp tác đầu tư Việt Nam - UAE mở ra nhiều thị trường mới

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hiện nay đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây Á và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 17 của Việt Nam. UAE là thị trường tiêu thụ quan trọng và có nhiều tiềm năng đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là điện thoại di động, sản phẩm điện thầy ử và linh kiện, dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, gia vị, thực phẩm, vật liệu xây dựng, rau quả nhiệt đới.



Số liệu thống kê cho thấy, năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và UAE đạt 5,67 tỷ USD, tăng 1,3% so với năm 2017. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang UAE đạt 5,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2017 và kim ngạch nhập từ UAE đạt 468 triệu USD, giảm 18% so với năm 2017. 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 4,26 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

Cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam vào Trung Đông

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - UAE do Bộ Kinh tế UAE, Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức sáng 15/10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE - ông Sultan bin Saeed Al Mansouri khẳng định, hai nước đang quyết tâm nâng cao quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hiện có lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE - ông Sultan bin Saeed Al Mansouri

“UAE coi Việt Nam là thị trường, là đối tác đầu tư hấp dẫn. Các khoản đầu tư của UAE vào Việt Nam vẫn tập trung vào những lĩnh vự nòng cốt như hậu cần, cảng biển, hàng không, du lịch khách sạn và dầu khí… Hai nước đang tận hưởng mối quan hệ song phương chặt chẽ khi chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao. UAE là thị trường lớn của Việt Nam, là cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào khu vực Trung Đông. Ngược lại, Việt Nam là cửa ngõ tuyệt vời cho các sản phẩm của UAE tiếp cận thị trường ASEAN”, ông Sultan Al Mansouri nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, bà Nadya Kamali, Tổng giám đốc của Customs World Dubai nêu rõ, Dubai hiện là trạm trung chuyển người và hàng hóa trên toàn thế giới, đồng thời đi đầu trong lĩnh vực vận chuyển đa phương thức nhằm giảm chi phí cũng như thời gian vận chuyển cho các thị trường mới, đặc biệt là Việt Nam.

“UAE đang là trung tâm trung chuyển thương mại lớn từ châu Á sang Mỹ và từ Mỹ sang châu Âu nên đây sẽ là cơ hội tốt để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Với trên 281 đầu mối trung chuyển cho khu vực và nhiều quốc gia khác nhau, UAE sẵn sàng đón và chuyển tiếp hàng hóa của Việt Nam bằng 78 cảng biển và hơn 20 khu vực thương mại tự do, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu không phải chịu chi phí về thuế VAT cũng như chi phí về thủ tục hải quan”, bà Nadya Kamali cho biết.

Cũng theo bà Nadya Kamali, hiện nay dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn nhưng so với tiềm năng thì Việt Nam vẫn còn quá ít thị trường và nhiều thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn còn chưa tiếp cận được. Chính vì thế, mục tiêu của UAS sẽ là giúp các nhà xuất khẩu của Việt Nam tìm được sự thuận lợi hóa trong giao thương khi các cảng hàng không của UAE sẽ kết nối Việt Nam với Dubai và thế giới. VN có thể chuyển hàng hoàn thoàn thông suốt từ nguồn tới đích.

Nhiều lợi thế cho nhà đầu tư UEA

Đồng tình với những thuận lợi được đưa ra từ phía doanh nghiệp UAE, bà Lê Hải Vân, Trưởng phòng Tổng hợp thông tin, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT cho rằng, với nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô thương mại liên tục tăng trưởng như Việt Nam, việt thu hút đầu tư nước ngoài những năm gần đây đều tăng trưởng khá. Hiện nay UAE đang có khoảng 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam.

Bà Vân hi vọng quy mô đầu tư của UAE và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo khi Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế, có thể chế chính trị ổn định, dồi dào nguồn lực lao động chất lượng cao.

“Trong bối cảnh bảo hộ thương mại đang diễn ra rộng khắp trên toàn cầu, Việt Nam vẫn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Việt Nam cam kết cải thiện môi trường đầu tư bằng việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… Đặc biệt, Việt Nam có hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với Nghị quyết 50 về chính sách đầu tư mới, Việt Nam sẽ tăng cường tính minh bạch trong thực thi, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Việt Nam ưu đãi đầu tư hướng theo kết quả đầu tư gắn với kết nối với nền kinh tế trong nước; tạo thuận lợi, dành ưu đãi cho các nhà đầu tư có liên kết với nền kinh tế nội địa cũng nghiên cứu và phát triển”, bà Vân cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - UAE ngày 15/10.

Khẳng định Việt Nam luôn mong muốn và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp UAE sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp của hai nước tiếp tục có sự quan tâm thích đáng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước của hai Chính phủ, để tiếp tục khai thác tốt các cơ hội thị trường, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và UAE.

“Đề nghị các doanh nghiệp UAE nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực đang có lợi thế tại Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng, logistics, dầu khí, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp hóa chất, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, chế biến nông sản, thực phẩm, xây dựng khu công nghiệp tại một số vùng kinh tế có nhiều tiềm năng của Việt Nam như Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - UAE, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Sultan bin Saeed Al Mansouri đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - UAE./.

Đoàn công tác UAE sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14-16/10 do Ngài Sultan bin Saeed Al Mansoori, Bộ trưởng Kinh tế UAE làm Trưởng đoàn, cùng với các cán bộ của Bộ Kinh tế UAE, một số tổ chức xúc tiến thương mại và khoảng gần 20 doanh nghiệp lớn của UAE hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu tổng hợp, dệt may, nông sản, thực phẩm chế biến, giải pháp năng lượng, xử lý chất thải, logistics, phân phối bán lẻ, dịch vụ tài chính…./.