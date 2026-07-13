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Hợp tác, kết nối dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Thứ Hai, 22:37, 13/07/2026
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VOV.VN - Để giữ đà tăng trưởng kinh tế cao Việt Nam cần nhiều vốn đầu tư dài hạn. Điều này cần phát triển một thị trường tài chính sâu, đa dạng hơn và huy động các nguồn vốn quốc tế.

Đó là nội dung được trao đổi tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, do Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức ngày 13/7.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho rằng, diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành. Việc các chuyên gia tài chính Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi về định hướng hợp tác ngay trong giai đoạn đầu phát triển của trung tâm tài chính sẽ tạo nền tảng cho những dự án hợp tác dài hạn.

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Ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM (Ảnh: Hứa Chung)

Ông Kwon Tae Han đánh giá Việt Nam có lợi thế về thị trường năng động và khả năng tiếp nhận công nghệ số tốt, trong khi Hàn Quốc sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển tài chính số, fintech và hạ tầng tài chính điện tử. Việc kết nối các thế mạnh này sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của VIFC-HCMC cũng như mở rộng hợp tác tài chính song phương. Các lĩnh vực có thể sớm triển khai hợp tác, đó là kết nối thanh toán bằng mã QR, phát triển thị trường trái phiếu và tăng cường liên kết giữa các tổ chức tài chính của hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết Việt Nam đang ưu tiên các trụ cột gồm: quản lý tài sản và quỹ đầu tư; thị trường vốn và trái phiếu quốc tế; tài chính xanh; tài chính số và fintech; thanh toán xuyên biên giới. Hai bên có thể hợp tác phát triển các kênh huy động vốn bằng đồng tiền quốc tế cho doanh nghiệp và các dự án hạ tầng của Việt Nam, bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, quỹ đầu tư và các cấu trúc tài chính dự án… Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính có kết nối hệ thống thanh toán và thúc đẩy thanh  toán QR xuyên biên giới, chuyển tiền, tài trợ thương mại và quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp hai nước.

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Hàn Quốc là một trong những đối tác trọng của Việt Nam (Ảnh: Hứa Chung)

Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục là nước dẫn đầu trong nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Riêng 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Theo đó là một hệ sinh thái hợp tác với hơn 10.000 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Lệ Hằng, CTV Ngọc Anh/VOV-TP.HCM
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