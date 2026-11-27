

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội, ngày 26/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ - ngài Don Farrell đã đồng chủ trì Kỳ họp lần 3 Đối thoại Bộ trưởng Thương mại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Tại Kỳ họp, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại lâu đời và bền chặt giữa Australia và Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, sự gắn kết nhân dân sâu sắc cùng cam kết chung đối với hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ.

Từ nền tảng vững chắc đó, quy mô thương mại giữa hai nước không ngừng được mở rộng. Theo thống kê của Việt Nam, Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều năm 2025 đạt 14 tỷ USD. Theo thống kê của của Australia, Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 và là đối tác thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều lớn thứ 14 của Australia.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ - ngài Don Farrell

Hai Bộ trưởng ghi nhận những thành quả đạt được từ các sáng kiến thiết thực trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia - Việt Nam, Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, tái khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại Bộ trưởng Thương mại trong cấu trúc kinh tế song phương.

Hai Bộ trưởng đã thảo luận về các lĩnh vực trọng điểm định hình phương hướng hợp tác trong tương lai, các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước vào các lĩnh vực then chốt của ngành công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và năng lượng tại thị trường của nhau. Bộ trưởng hai nước hoan nghênh những tiến triển trong việc mở cửa thị trường sau chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2026, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận thị trường đối với nông sản.

Hai Bộ trưởng đã thảo luận về những sáng kiến ưu tiên trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư vào các lĩnh vực then chốt đối với các ngành công nghiệp tương lai. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì các chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng chống chịu; hỗ trợ các mục tiêu chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu của mỗi quốc gia; khai thác tiềm năng to lớn nhằm gia tăng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Australia trông đợi Việt Nam đăng cai tổ chức APEC vào năm 2027 và hai Bộ trưởng nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thành công của sự kiện này

Hai Bộ trưởng ghi nhận tầm quan trọng của các quy tắc thương mại số và trông đợi việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về chuyển đổi số và kinh tế số. Hai Bộ trưởng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hệ thống thương mại dựa trên luật lệ với WTO làm nòng cốt, đồng thời nhất trí tiếp tục tạo động lực tích cực để ủng hộ tiến trình cải cách WTO sâu rộng cũng như công tác xây dựng các quy tắc mới, ghi nhận tầm quan trọng của các hiệp định thương mại tự do (AANZFTA, RCEP và CPTPP) trong việc hỗ trợ tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế bao trùm, đồng thời khẳng định cam kết tối đa hóa lợi ích của các hiệp định này đối với doanh nghiệp.

Bộ trưởng Farrell gửi lời cảm ơn Việt Nam trên cương vị nước Chủ tịch CPTPP năm 2026. Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của CPTPP như một hiệp định tiêu chuẩn cao, đồng thời hoan nghênh các bước đi nhằm củng cố và mở rộng hơn nữa Hiệp định, coi đây là yếu tố thiết yếu cho sự thịnh vượng chung của Australia và Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, 10 tháng năm 2026, kim ngạch XNK của Việt Nam với Australia đạt gần 14 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2024; Xuất khẩu của Việt Nam đến Australia đạt 6,6 tỷ USD, tăng 17,5%, nhập khẩu của Việt Nam từ Australia đạt 7,4 tỷ USD, tăng 22,5%. Giá trị nhập siêu tăng cao với 804,8 triệu USD, tăng 89,4%.