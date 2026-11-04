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Huế bố trí hơn 49.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Thứ Tư, 20:16, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 17 nghị quyết quan trọng về tài chính, đầu tư công, đất đai, môi trường và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

 

Một trong những nội dung quan trọng được HĐND TP Huế thông qua là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn trước. Thành phố tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đô thị, công nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục.

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Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND TP Huế phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá đất thương mại, dịch vụ được điều chỉnh từ 80% xuống 60%; giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ 60% xuống 50% so với giá đất ở cùng vị trí. Đồng thời, bổ sung quy định giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số và cập nhật giá đất tại các tuyến đường, khu quy hoạch mới.

Trong lĩnh vực văn hóa, HĐND TP Huế thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế. Chính sách nhằm thu hút người học, tạo nguồn nhân lực kế cận cho các loại hình nghệ thuật như Nhã nhạc, Ca Huế, Ca kịch Huế, Tuồng và Múa hát cung đình Huế.

hue bo tri hon 49.000 ty dong von dau tu cong giai doan 2026-2030 hinh anh 2
Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND TP Huế ngày 4/11

HĐND TP Huế cũng thông qua chính sách học bổng khuyến khích tài năng nghệ thuật với mức dự kiến từ 3 đến 5 lần học phí mỗi tháng, cùng các chính sách hỗ trợ tuyển sinh, giảng dạy, truyền nghề và khen thưởng thành tích. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND TP Huế đề nghị UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ thực hiện và nguồn lực bảo đảm. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống.

“Đối với các Nghị quyết về kế hoạch tài chính, đầu tư công, phân bổ vốn và các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND thành phố chủ động cân đối, bố trí và sử dụng nguồn lực cho đúng mục tiêu, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, chú trọng đầu tư cho phát triển, để tạo nên động lực tăng trưởng của thành phố...”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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