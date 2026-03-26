Hưng Yên chuẩn bị "tung" hơn 6.000 căn nhà ở xã hội

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên nhằm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bảo đảm mục tiêu phát triển nhà ở năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo báo cáo, Hưng Yên hiện quy hoạch 73 vị trí dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 152,62ha. Giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên đã hoàn thành 9 dự án với 4.573 căn nhà ở xã hội (riêng trong năm 2025 hoàn thành 3.073 căn).

Bên cạnh đó, 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư với tổng diện tích 54,84ha; 14 dự án đã được công bố thông tin để kêu gọi đầu tư. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh dự kiến thi công 9 dự án với 6.172 căn nhà ở xã hội.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc tại Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm. Trên cơ sở đó, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án đang triển khai; đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng để kịp thời điều chỉnh phù hợp, nhất là với các dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, tỉnh cần chủ động chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công các dự án thuộc chỉ tiêu năm 2027; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục đầu tư.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị địa phương chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công. Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Chính phủ xem xét.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và đoàn công tác; đồng thời khẳng định Hưng Yên tiếp tục xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch; đẩy nhanh thủ tục đầu tư; công bố thông tin dự án để thu hút nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.