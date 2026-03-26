Hưng Yên: Hải quan và doanh nghiệp cùng đối thoại để gỡ vướng trong xuất nhập khẩu

Với chủ đề “Vì một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững”, hội nghị diễn ra chiều 25/3 đã ghi nhận nhiều kiến nghị thực tiễn liên quan đến thủ tục hải quan, tham vấn trị giá, chính sách thuế và kiểm tra chuyên ngành, được cơ quan Hải quan trực tiếp giải đáp, thể hiện tinh thần cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hơn 170 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tham dự hội nghị

Kinh tế địa phương chuyển động mạnh mẽ

Theo báo cáo, năm 2025 ghi dấu bước chuyển rõ nét trong điều hành của Chi cục Hải quan khu vực IV. Với phương châm “Đổi mới tư duy - Quản lý hiện đại - Đồng hành phát triển”, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm soát rủi ro và hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ.

Trọng tâm không chỉ rút ngắn thời gian thông quan, mà còn nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh; đội ngũ công chức được đào tạo bài bản hơn, hướng tới hình ảnh một nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ.

Đáng chú ý, Chi cục đã chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đặc biệt với những doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ – nơi yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Cách tiếp cận “đi cùng doanh nghiệp” thay vì “chờ doanh nghiệp” đã góp phần tháo gỡ khó khăn ngay từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả cải cách được phản ánh rõ qua các chỉ số tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025: hơn 1,5 triệu tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý (tăng 34%), trên 5.500 doanh nghiệp tham gia (tăng 19%), tổng kim ngạch đạt hơn 79 tỷ USD (tăng 41,4%), số thu ngân sách vượt 11.221 tỷ đồng.

Đằng sau những con số là sự chuyển động mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương: các khu công nghiệp phát triển nhanh, dòng vốn FDI gia tăng, năng lực sản xuất – xuất khẩu được mở rộng. Hải quan, trong bối cảnh đó, không chỉ là “cửa kiểm soát” mà đã trở thành “điểm tựa” cho hoạt động thương mại quốc tế.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực IV trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những cải thiện rõ rệt trong môi trường đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, các kiến nghị cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điều hành.

Doanh nghiệp đề xuất nâng cấp hệ thống hải quan để đảm bảo tốc độ xử lý và tính ổn định; đẩy nhanh cấp phép chuyên ngành; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đặc biệt, nhu cầu về một cơ chế hỗ trợ 24/7 – tương tự “đường dây nóng” được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra liên tục, không có “giờ hành chính”.

Bên cạnh đó, các vấn đề về lao động, nhà ở trong khu công nghiệp cũng được đặt ra, cho thấy bài toán phát triển không còn đơn thuần là sản xuất mà đã mở rộng sang hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ.

Đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh: năm 2026 là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 8,78%, thu ngân sách vượt 101.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 100 triệu đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 22 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2020.

Quan điểm điều hành được xác định rõ: chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; doanh nghiệp trong nước là nền tảng; và “sức khỏe” doanh nghiệp chính là chỉ báo quan trọng nhất của nền kinh tế.

Một trong những định hướng đáng chú ý là việc tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế tự do. Đây sẽ là không gian phát triển mới, hướng tới công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, logistics và dịch vụ - những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối vùng và nội tỉnh đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng chuỗi cung ứng, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nếu được triển khai hiệu quả, khu kinh tế này không chỉ là “cú hích” thu hút đầu tư mà còn góp phần định vị tỉnh như một cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Hồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy cùng lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IV tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là chất lượng phối hợp thực thi. Ngành Hải quan được yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đảm bảo quy trình minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi. Các sở, ngành cần chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, môi trường kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía doanh nghiệp, bài toán không chỉ là mở rộng thị trường mà còn phải đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào các thị trường rủi ro; chủ động thích ứng với các rào cản thương mại; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới.

Nhân dịp này, 14 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế và kim ngạch xuất nhập khẩu lớn được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.