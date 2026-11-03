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Hưng Yên thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới

Thứ Ba, 19:25, 03/11/2026
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VOV.VN - Hưng Yên đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và duy trì tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

 

Hưng Yên đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và tạo động lực tăng trưởng. Đây cũng là nội dung được tập trung bàn luận tại Hội nghị chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2026, tổ chức chiều nay (3/11). Hội nghị do UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức.

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Hội nghị chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2026
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Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hưng Yên tăng 11,22%, đứng thứ 7 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10-11% mỗi năm trong 5 năm tới, đồng thời nâng mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng lên 50%. Để đạt mục tiêu này, việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ và sức cạnh tranh được đặt ra như những yêu cầu quan trọng.

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, đánh giá sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp là một thành quả quan trọng, góp phần tạo việc làm tại nhiều vùng, miền trên cả nước.

Ông Hòa nói: “Một trong những thành quả lớn của công cuộc Đổi mới là sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta tự hào khi sau 40 năm đã có hơn một triệu doanh nghiệp được thành lập, tạo ra hàng triệu việc làm tại các vùng, miền trên cả nước, trong đó có sự đóng góp của tỉnh Hưng Yên. Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là cầu nối thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đồng hành với các nhà sáng lập doanh nghiệp Việt Nam”.

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Ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Từ thực tiễn phát triển, Hưng Yên xác định doanh nghiệp phải là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần được tiếp cận công nghệ phù hợp để nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Cùng với đó, chính quyền có trách nhiệm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Doanh nghiệp thực sự phải là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, không chỉ là đối tượng được hỗ trợ hay đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu. Về phía tỉnh, chúng tôi xác định trách nhiệm là tạo môi trường thuận lợi, kết nối các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và có hình thức hỗ trợ phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Trong đó, nguồn lực Nhà nước cần được sử dụng có trọng tâm, đặc biệt là chia sẻ rủi ro trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, qua đó huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội”.

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Toàn cảnh Hội nghị.
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Sản phẩm robot của nhóm dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026 được giới thiệu tại Hội nghị.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026. Các ý tưởng, dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc người cao tuổi, công nghệ bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm nông nghiệp, giáo dục và chuyển đổi số. Cùng với hoạt động trao giải, tỉnh giới thiệu chương trình hành động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Từ việc kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp đến hỗ trợ các dự án hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận thị trường, yêu cầu đặt ra là đưa hoạt động đổi mới sáng tạo đi vào thực chất. Đây cũng là cơ sở để Hưng Yên phát huy nguồn lực doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Huyền Trang/VOV1
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